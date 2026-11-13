Svitolina elimina Sabalenka e fica com a última vaga nas semifinais do WTA Finals

Elina Svitolina, sexta do ranking mundial, ficou com a última vaga nas semifinais do WTA Finals, em Indian Wells, nos Estados Unidos, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Nesta sexta-feira, a ucraniana derrotou a bielorussa Aryna Sabalenka, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1, em 1h52, e ficou com o segundo lugar no Grupo 2, que teve a russa Mirra Andreeva como primeira colocada.

Aos 32 anos, Svitolina, campeã do Finals em 2018 e vice em 2019, vai disputar uma vaga na final diante da tcheca Linda Noskova, que liderou o Grupo 1.

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As duas atletas já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias de Noskova. Svitolina venceu o duelo mais recente.

Única invicta no torneio, Andreeva, que somou a terceira vitória consecutiva, ao bater a compatriota Diana Shnaider, em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/1, terá pela frente a norte-americana Jessica Pegula na outra semifinal. Será o primeiro confronto das tenistas.