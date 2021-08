Suzuki é desclassificado e Serra herda vitória na 1ª corrida da etapa de Curitiba

Da Redação

Horas depois de vencer na pista, Rafael Suzuki perdeu a vitória conquistada na primeira corrida da Stock Car na etapa de Curitiba, disputada neste domingo no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Por conta de uma irregularidade no combustível, o piloto da Full Time Bassani acabou desclassificado e viu Daniel Serra herdar o triunfo na prova.

A especificação da irregularidade com Rafael Suzuki não foi informada. O piloto também perdeu a pole conquistada no sábado, repassada para Daniel Serra, além de ficar sem os pontos pelo 11.º lugar na segunda corrida deste domingo.

Rafael Suzuki tinha largado da posição de honra e batalhou com Daniel Serra pela vitória na primeira das duas corridas disputadas no anel externo de Curitiba. Com a sanção, Gabriel Casagrande foi promovido ao segundo lugar e Guilherme Salas ficou com a posição de pódio restante.

Daniel Serra, da RC Eurofarma, se tornou o primeiro piloto da temporada 2021 da Stock Car a somar três vitórias, já que também triunfou nas etapas de Goiânia e São Paulo. O resultado coloca o tricampeão da Stock Car com 245 pontos na liderança do campeonato, 11 a mais que Gabriel Casagrande, que agora fecha o fim de semana com dois segundos lugares.

A Stock Car retorna no dia 18 de setembro com uma nova rodada dupla em Goiânia.