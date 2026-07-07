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SAÚDE

Surto de resfriado atinge seleção da Noruega após eliminação do Brasil na Copa

Técnico Stale Solbakken confirmou que elenco sofre com tosse e febre; escandinavos enfrentam a Inglaterra no sábado por vaga na semifinal

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 16:32:47 Editado em 07.07.2026, 16:32:40
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Surto de resfriado atinge seleção da Noruega após eliminação do Brasil na Copa
Autor Time da Noruega - Foto: Divulgação/Fifa

A seleção da Noruega enfrenta um surto de resfriado nos bastidores de sua histórica campanha na Copa do Mundo de 2026, logo após eliminar o Brasil e às vésperas do confronto decisivo contra a Inglaterra pelas quartas de final. A comissão técnica e os jogadores acenderam o sinal de alerta devido à rápida propagação dos sintomas na delegação. Em entrevista coletiva, o técnico Stale Solbakken confirmou que crises de tosse e rouquidão viraram rotina na concentração, mas garantiu que o astro Erling Haaland segue saudável e sem sintomas.

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O principal desfalque clínico até o momento é o atacante Jorgen Strand Larsen, que apresentou febre alta. Outro afetado foi o lateral Marcus Holmgren Pedersen, poupado na vitória por 2 a 1 contra a Seleção Brasileira por desgaste físico, embora não tenha registrado estado febril. O próprio treinador Solbakken concedeu a entrevista com forte tosse e atribuiu o problema à logística do torneio, culpando a rotina de voos, os vestiários e o uso contínuo de ar-condicionado pelo choque térmico no grupo de mais de 50 pessoas.

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A equipe médica norueguesa corre contra o tempo para recuperar o elenco antes do próximo compromisso. O duelo contra a Inglaterra, que vale vaga na semifinal do Mundial, está marcado para este sábado, em Miami. Enquanto os ingleses chegam com força máxima após eliminarem o México, os escandinavos tentam superar o desgaste e o vírus para manter vivo o sonho do título inédito.

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Copa do Mundo ESPORTES Futebol noruega SAÚDE Saúde dos Atletas
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