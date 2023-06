Surpresa de Abel Ferreira, Luis Guilherme celebra estreia entre titulares do Palmeiras

Já aconteceu com Endrick, Garcia, Vanderlan, Giovani, Jhon Jhon, Fabinho e agora foi a vez de Luis Guilherme sentir o gostinho de iniciar um jogo como titular pela primeira vez no Palmeiras. Aos 17 anos, a revelação da base foi a grande surpresa de Abel Ferreira na vitória por 3 a 1 diante do Coritiba, neste domingo, no Allianz Parque. O garoto celebrou a oportunidade, espera continuar ajudando a equipe e revelou as orientações que revelou dos companheiros mais experientes.

continua após publicidade

Depois de entrar alguns minutos em quatro jogos da equipe de cima, finalmente a chance para Luis Guilherme chegou e ele pôde desfrutar como é estar na equipe principal, ver a torcida gritar seu nome e ajudar em campo em vitória importante que deixou o time na vice-liderança do Brasileirão.

"Feliz demais por ter estreado como titular pelo Palmeiras com 17 anos. Fico feliz que as coisas estão acontecendo da forma que eu sempre pensava", festejou, na reapresentação do grupo, nesta segunda-feira. "Queria agradecer ao staff, à comissão toda, aos jogadores por terem me dado essa moral e à torcida pelo carinho."

continua após publicidade

Luis Guilherme sofreu com a tradicional ansiedade pelo primeiro jogo desde o início, mas revelou que ganhou bastante conselhos, sobretudo de Raphael Veiga, a quem substituiu no Allianz Parque.

"Todos me ajudaram, mas principalmente o Veiga, o Mayke, o Gustavo Gómez, que me falaram para eu ficar calmo e fazer o que vinha fazendo nos jogos que eu estava entrando. Deu tudo certo, fico feliz por isso e espero ajudar mais vezes a equipe."

O garoto não sabe quando terá nova oportunidade, ainda mais com a recuperação de Bruno Tabata, reserva imediato de Veiga, mas vai guardar o 4 de junho na memória e aproveita para festejar o triunfo.

continua após publicidade

"Vitória importantíssima para nos mantermos no topo da tabela. Foi um jogo que no começo estava difícil, a equipe do Coritiba estava marcando bem. Tivemos paciência, conseguimos fazer o primeiro gol, depois dois e três e fizemos um grande jogo. Uma bela vitória", disse, já mostrando que o Palmeiras está focado na |Libertadores, onde buscará a liderança da chave em novo jogo caseiro, agora com o Barcelona de Guayaquil.

"Quarta-feira teremos mais um jogo difícil, equipe muito forte do Barcelona. Mas creio que com o apoio da nossa torcida vamos sair daqui com a vitória e os três pontos que são o mais importante."