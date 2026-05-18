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'Surpresa', 'bomba' e 'última dança': imprensa internacional reage à convocação de Neymar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 19:18:00 Editado em 18.05.2026, 19:30:43
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A presença de Neymar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo teve grande repercussão não só no Brasil como também na imprensa internacional. Jornais ao redor do mundo destacaram o a convocação do craque pelo técnico Carlo Ancelotti, que ainda não havia chamado o jogador desde que assumiu o cargo e pôs em dúvida a participação do atacante de 34 anos no Mundial.

O diário espanhol "Marca" classificou a convocação de Neymar como "surpresa" e disse que Ancelotti "escutou o Brasil" ao chamar o atacante do Santos. O jornal "As", também da Espanha, tratou a ida do jogador, a quem chamou de "Rei", à Copa do Mundo como uma "bomba mundial".

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"Toda a nação brasileira explodiu em euforia. Ele sofreu muito, em silêncio, mas o camisa 10 conquistou seu lugar na Copa do Mundo, a última de sua carreira", escreveu o As.

O jornal francês "L'Équipe" destacou a convocação do craque como a "última dança" do camisa 10 pela seleção brasileira. "É uma surpresa que muitos já haviam perdido a esperança: Neymar terá uma última chance com a seleção brasileira. A inclusão do atacante de 34 anos na lista de 26 jogadores, que não atua pela Seleção desde 18 de outubro de 2023 (derrota por 2 a 0 para o Uruguai), foi alvo de intenso debate nos últimos meses."

Já o "Olé", principal diário esportivo da Argentina, tratou como "milagre" a convocação de Neymar para a Copa e afirmou que o atacante poderá ajudar a seleção com a sua experiência. "Num Brasil que, ao contrário de outras épocas, conta com nomes mais acessíveis (excluindo superestrelas como Vinicius e Raphinha), o carismático Neymar contribuirá com sua experiência em jogos desta magnitude. E com sua liderança, mesmo que venha do banco de reservas. Um grande trunfo para Ancelotti, sob qualquer perspectiva, para comandar a equipe diante das adversidades."

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