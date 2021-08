Surfistas Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima vão à 3ª fase da etapa do México

Da Redação

Representantes do Brasil na Olimpíada de Tóquio, as surfistas Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb iniciaram de forma positiva a disputa da etapa do México, a sétima da temporada 2021 do Circuito Mundial. As duas tiveram bom desempenho nesta quarta-feira nas ondas de Barra de la Cruz, na região de Oaxaca, e avançaram à terceira fase.

continua após publicidade .

Silvana terminou em segundo lugar na primeira bateria do dia, vencida pela australiana Sally Fitzgibbons, e à frente de Keely Andrew, outra surfista da Austrália.

Tatiana passou de fase evitando a repescagem ao fechar a quarta bateria também na segunda colocação, atrás da americana Courtney Conlogue e à frente da australiana Macy Callaghan.

continua após publicidade .

Silvana abriu sua bateria com um 4,33. Na segunda onda, conseguiu um 5,50, passando a ter 9,83 no somatório. A brasileira precisava de 5,60 para tomar a liderança e tentou de tudo nos minutos finais. Mas Fitzgibbons acertou a melhor onda da bateria e recebeu 7,60 para ficar com 14,27 no total e fechar a disputa em primeiro. Bom para Silvana que Keely Andrew não foi capaz de fazer uma boa onda suficiente para ultrapassar a brasileira.

Tatiana levou um 4,67, seguido de um 2,17 em sua primeiras ondas, ficando atrás de Courtney Conlogue (7,67) e Macy Callaghan (6,00 e 1,93). Tatiana, porém, respondeu com um 5,37, nota suficiente para retomar a vice-liderança. Courtney ampliou sua vantagem na ponta ao ganhar um 6,57. A brasileira surfou para um 5,87, finalizou com 11,24 de somatório e avançou ao ver Macy Callaghan terminar com um 8,30.

Filipe Toledo, Italo Ferreira e Gabriel Medina competiram mais cedo no masculino e também avançaram à terceira fase. A chamada para a continuidade da competição ocorre nesta quarta, às 9h15 (de Brasília), com previsão de ondas boas. O evento vai até o dia 19 deste mês.