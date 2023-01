Surfista Márcio Freire morre após acidente nas ondas de Nazaré

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Márcio morreu na tarde desta quinta-feira (5)

O surfista brasileiro Márcio Freire morreu nesta quinta-feira (5) após sofrer um acidente nas ondas de Nazaré, em Portugal.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Uol, o surfista se acidentou no momento em que descia de uma onda. As pessoas que estavam no local acionaram rapidamente uma equipe de resgate.

Márcio chegou a ser socorrido, mas seu estado de saúde era muito delicado. Conforme as autoridades marítimas locais, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

continua após publicidade .

Leia mais: Vídeo: passageiro grava momento em que helicópteros colidem na Austrália

Os profissionais de saúde tentaram reanimá-lo fazendo massagens cardíacas. No entanto, o brasileiro acabou não resistindo.

O corpo do surfista foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria, segundo noticiou a imprensa portuguesa.

continua após publicidade .

Quem era Márcio Freire

Márcio Freire é considerado um dos atletas pioneiros no surfe de ondas gigantes. Ele é conhecido como um dos Mad Dogs, o trio de baianos formado por Freire, Danilo Couto e Yuri Soledade, que desbravava as ondas gigantes sem o auxílio do jet-ski para entrar na onda.

Ele também foi um dos primeiros a encarar as ondas gigantes de Jaws, em Maui (Havaí), na remada, sem o apoio dos equipamentos de segurança.Há cinco dias, Márcio publicou fotos de sua família em seu perfil do Instagram, celebrando a presença do pai em Portugal justamente no aniversário de 81 anos.

As informações são do UOL.

Siga o TNOnline no Google News