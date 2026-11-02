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Surfe: Medina e Dora se encaram na semi nas Filipinas e Brasil fará 10ª final do ano na WSL

Escrito por (via Agência Estado)
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A briga brasileira pelo título da temporada do Circuito Mundial de Surfe (WSL) ganha novo capítulo na etapa das Filipinas, disputada em Siargao, com o líder Yago Dora encarando Gabriel Medina em uma das semifinais e já colocando o País em nova final de etapa - será a 10ª em 11 edições até então.

Dora começou a etapa na liderança, com 48.865 pontos, e já subiu para 54.950 com a ida à semifinal, assim como Medina também melhorou suas marcas, então de 43.210, passando de quarto para terceiro, com 49.295, superando Franco Colapinto e também podendo ultrapassar Ítalo Ferreira - caiu nas oitavas e ficou com 49.335 - caso siga à decisão.

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O duelo brasileiro foi garantido na noite deste domingo, com a realização das quartas de final. Dora passou pelo japonês Kanoa Igarashi com grande performance e 17,37 a 9,60 na terceira bateria das quartas de final.

O brasileiro anotou uma impressionante manobra para somar 9,87 pontos logo em sua segunda tentativa. A seguir, novamente pontuou bem, com 7,50, deixando o japonês praticamente sem chances na disputa. Igarashi não conseguiu boas ondas e sua nota maior foi um 4,93. Somado com o 4,67, seu desempenho não superaria nem a primeira marca do líder da temporada.

A seguir, Medina - vem de um vice em Peniche - fez uma bateria mais equilibrada com o australiano George Pittar, ganhando de virada por 12,33 a 9,17. O oponente saiu na frente com 6,50 de cara, com o brasileiro encostado com 5,33. O mar ficou ruim e Pittar só conseguiu anotar mais um 2,67. Mais experiente, o brasileiro fez um 7,00 na última tentativa e carimbou a vaga na semifinal.

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A próxima chamada nas Filipinas será nesta terça-feira e quem avançar do embate verde e amarelo terá pela frente um surfista australiano, já que Jack Robinson - eliminou Miguel Pupo nas oitavas (13,23 a 12,60) - terá pela frente o compatriota Ethan Ewing, algoz de Filipe Toledo nas quartas (17,17 a 14,93).

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Bells Beach - Austrália - Miguel Pupo vencedor

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Margaret River - Austrália - Gabriel Medina vice

Goald Coast - - Austrália Gabriel Medina vencedor

Manu Bay - Nova Zelândia - Italo Ferreira vencedor

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Punta Roca - El Salvador - Italo Ferreira vice

Saquarema - Brasil - Yago Dora vencedor

Outerknown - Taiti - sem finalistas do País

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Fiji - Melanésia - Gabriel Medina vice

Trestles -Estados Unidos - Miguel Pupo vencedor

Peniche - Portugal - Gabriel Medina vice

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Siargao - Filipinas - Yago Dora e Gabriel Medina nas semifinais

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Etapa das Filipinas gabriel medina surfe Yago Dora
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