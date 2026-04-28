Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Supercomputador aponta favorito ao título da Champions League; veja chances dos semifinalistas

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 12:48:00 Editado em 28.04.2026, 12:59:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A reta final da Champions League já tem seus quatro semifinalistas definidos, e uma análise estatística indica quem chega mais forte na disputa pelo título. De acordo com o "supercomputador" da Opta Analyst, Bayern de Munique e Arsenal aparecem como os principais favoritos.

As equipes alemã e inglesa, inclusive, estão em lados opostos da chave e só podem se enfrentar em uma eventual final. Do outro lado, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid completam o grupo dos candidatos ao troféu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

PROBABILIDADES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA

O levantamento, que recebe atualizações constantes, aponta um cenário equilibrado, mas com leve vantagem para dois clubes:

Bayern de Munique: 36,56%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arsenal: 35,72%

Paris Saint-Germain: 19,05%

Atlético de Madrid: 8,67%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Bayern aparece com a maior probabilidade, ainda que por margem mínima em relação ao Arsenal. Já PSG e Atlético surgem como azarões, mas ainda com chances reais de surpreender na fase decisiva.

OS DUELOS QUE DEFINEM OS FINALISTAS COLOCAM FRENTE A FRENTE:

Bayern de Munique x Paris Saint-Germain

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arsenal x Atlético de Madrid

ACERTOS E ERROS DO MODELO

As projeções da Opta têm ganhado espaço no debate esportivo, especialmente por alguns acertos recentes. No último Mundial de Clubes, por exemplo, o sistema apontou o Chelsea como principal favorito - previsão que se confirmou com o título, conquistado justamente sobre o Paris Saint-Germain, o segundo mais cotado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, o modelo também já apresentou falhas relevantes. Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil aparecia como principal candidato ao título, mas acabou eliminado, enquanto a Argentina ficou com a taça.

Mais recentemente, em projeção para a Copa de 2026, o Brasil aparece apenas como o sexto favorito, com pouco mais de 6% de probabilidade - reflexo de um cenário cada vez mais equilibrado no futebol internacional.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cahmpions League Futebol semifinalistas SUPERCOMPUTADOR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV