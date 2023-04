Suns e Nuggets fecham séries e avançam nos playoffs da NBA; Celtics perdem

(via Agência Estado)

Os playoffs da NBA já têm definido o primeiro confronto das semifinais. O duelo será entre Phoenix Suns e Denver Nuggets, que fecharam suas séries na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste, na noite desta terça-feira, diante de suas torcidas. Pelo Leste, o Boston Celtics perdeu para o Atlanta Hawks.

Suns e Nuggets vão iniciar o duelo, também em melhor de sete jogos, no sábado, em Denver. A segunda partida, no dia 1º de maio, será novamente na casa dos Nuggets. E, na sequência, nos dias 5 e 7, os Suns jogarão duas vezes em sua arena. A outra semifinal do Oeste ficará entre os vencedores dos duelos Sacramento Kings x Golden State Warriors e Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers.

Suns e Nuggets fecharam seus confrontos pelo mesmo placar: 4 a 1 na série melhor de sete jogos. O quarto triunfo do time de Phoenix sobre o Los Angeles Clippers foi obtido pelo placar de 136 a 130, sob a liderança de Devin Booker. Em noite inspirada, ele anotou 47 pontos na partida, sendo 25 somente no terceiro quarto, e um "double-double", por dar 10 assistências.

"Foi algo meio espiritual. Eu não grito muito em quadra, principalmente após ficar mais velho, mas, quando ele anotou aquela cesta de três pontos no momento certo do jogo, eu senti aquela energia e eu sei que todo mundo nas arquibancadas sentiu também. Nós nos alimentamos da sua agressividade em quadra", comentou Kevin Durant.

O astro também se destacou na partida. Durant anotou 31 pontos e seis rebotes e ainda viu Deandre Ayton contribuir com outro "double-double", de 21 pontos e 11 rebotes. Do outro lado, Norman Powell foi o maior pontuador dos Clippers, com 27 pontos, em dia de jogo coletivo da equipe de Los Angeles. Sete jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação.

Em Denver, os Nuggets foram comandados por Nikola Jokic, autor de um "triple-double": 28 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. Jamal Murray marcou 35 pontos e os anfitriões buscaram uma vitória apertada sobre o Minnesota Timberwolves por 112 a 109. Pelos Timberwolves, Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns foram os destaques com 29 e 26 pontos, respectivamente.

Towns ainda obteve um "double-double" por anotar 11 rebotes. Edwards registrou oito rebotes e sete assistências. Apesar da grande atuação da dupla, a equipe de Minnesota se despediu da competição.

No outro duelo da noite, os Celtics deixaram escapar a vitória na série ao sofrerem a segunda derrota para o Atlanta Hawks, desta vez por 119 a 117, em casa. A equipe de Boston segue à frente no confronto, com 3 a 2. Mas já chegou a liderar por 2 a 0.

Trae Young foi o grande nome do jogo, com 38 pontos e 13 assistências. John Collins também se destacou pelos Hawks, com seus 22 pontos. Pelos Celtics, Jayson Tatum foi um pouco mais econômico que Jaylen Brown: 19 pontos, oito rebotes e oito assistências. O companheiro de time anotou 35 pontos, sete rebotes e cinco assistências.

As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de quinta-feira, em Atlanta. Se os anfitriões vencerem, empatando o confronto, a série será definida no dia 29, em Boston.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Boston Celtics 117 x 119 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 112 x 109 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 136 x 130 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Sacramento Kings x Golden State Warriors