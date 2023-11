Suns e Magic faturam 7ª vitória seguida na NBA; Celtics voltam a vencer

Embalados na temporada regular da NBA, o Phoenix Suns e o Orlando Magic faturaram a sétima vitória consecutiva na noite deste domingo. As duas equipes, brilhando nas Conferências Oeste e Leste, respectivamente, detêm as maiores séries invictas do campeonato no momento. Em Nova York, os Suns superaram o New York Knicks por 116 a 113, no Madison Square Garden. Devin Booker foi o grande nome do jogo com um "double-double" de 28 pontos e 11 assistências, além de cinco rebotes. Ele conduziu o time diante dos desfalques de Kevin Durant e Bradley Beal. E foi decisivo na reta final do jogo. Com a partida empatada em 113 a 113, a 1s7 do fim, Booker arriscou uma cesta de três pontos e correu para o abraço dos companheiros. Como já estava cansado, havia a orientação para que deixasse um dos colegas de time tentar o lance final. Mas ele mesmo resolveu a partida. "Com o jogo correndo risco, queria garantir aquela cesta", festejou o jogador, que contou com o apoio de Eric Gordon, autor de 25 pontos. Do lado dos Knicks, Jalen Brunson marcou 35 pontos e foi o cestinha da partida - registrou ainda oito assistências e seis rebotes. Julius Randle marcou 28 pontos. Foi a sétima derrota dos Knicks em 16 jogos. Já os Suns alcançaram o 11º triunfo em 17 confrontos. E agora figuram em terceiro lugar no Oeste. Se os Suns foram o destaque no Oeste, o Orlando Magic voltou a surpreender no Leste. Assim como o time de Phoenix, o Magic somou a sétima vitória consecutiva e já é o vice-líder da conferência, com 12 triunfos e cinco derrotas. Em casa, a equipe de Orlando superou o Charlotte Hornets por 130 a 117 sob as lideranças de Franz Wagner e Cole Anthony, ambos com 30 pontos - Anthony começou no banco de reservas. Pelos Hornets, que chegaram à 10ª derrota em 15 jogos, Miles Bridges obteve um "double-double" de 23 pontos e 10 rebotes. Terry Rozier anotou 22 pontos. O Magic está atrás apenas do Boston Celtics na tabela do Leste. O líder voltou a vencer ao derrotar o Atlanta Hawks por 113 a 103, após ser batido justamente pelo Magic, na sexta-feira. Ao vencer neste domingo, o time de Boston alcançou a melhor campanha da temporada até agora, com 13 triunfos e apenas quatro derrotas. Jayson Tatum foi o cestinha do duelo, com 34 pontos, e ainda esteve perto de um "double-double" ao anotar nove rebotes. Jaylen Brown contribuiu com 21 pontos e sete rebotes. Pelos Hawks, Trae Young foi o destaque com seus 33 pontos e sete assistências. O time de Atlanta está em 9º lugar no Leste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: oito.

continua após publicidade

Milwaukee Bucks 108 x 102 Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies 97 x 119 Minnesota Timberwolves Orlando Magic 130 x 117 Charlotte Hornets New York Knicks 113 x 116 Phoenix Suns Brooklyn Nets 118 x 109 Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 105 x 102 Toronto Raptors Boston Celtics 113 x 103 Atlanta Hawks Denver Nuggets 132 x 120 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers Indiana Pacers x Portland Trail Blazers Detroit Pistons x Washington Wizards Utah Jazz x New Orleans Pelicans Los Angeles Clippers x Denver Nuggets