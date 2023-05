Suns e 76ers vencem em casa e empatam séries nos playoffs da NBA

(via Agência Estado)

Philadelphia 76ers e Phoenix Suns fizeram valer a força de suas torcidas na noite deste domingo. As duas equipes venceram em casa e empataram suas séries nos playoffs da NBA. Os Sixers superaram o favorito Boston Celtics por 116 a 115, enquanto a equipe de Phoenix derrubou o Denver Nuggets por 129 a 124. Os dois confrontos, que valem vaga nas finais das Conferências Oeste e Leste, estão igualados em 2 a 2.

Os dois jogos da noite foram de altíssimo nível, com fortes emoções, principalmente na Filadélfia. Os Sixers precisaram da prorrogação para vencer pela segunda vez o principal candidato ao título.

Os principais nomes do jogo foram James Harden e Joel Embiid. A dupla dos Sixers marcaram juntos 76 pontos. Foram 42 para Harden, que flertou com um "triple-double", com suas nove assistências e oito rebotes. Embiid, o mais novo MVP da NBA, contribuiu com 34 pontos, 13 rebotes e quatro assistências.

Ao fim do jogo, Jaylen Brown admitiu a surpresa com a atuação fora de série de Harden, responsável pela cesta que levou o duelo para o tempo extra. "Foi como uma aposta no momento errado. E uma grande atuação de James Harden. Foi uma falha minha", disse o jogador dos Celtics, em referência ao lance decisivo. "Eu assumo total responsabilidade."

Apesar do erro num momento decisivo, Brown foi um dos principais jogadores da equipe de Boston em quadra. Foram 23 pontos, cinco assistências e três rebotes. Mais uma vez, Jayson Tatum esteve abaixo do que vinha fazendo ao longo da temporada regular, apesar do "double-double" de 24 pontos e 18 rebotes.

O jogo 5 da série está marcado para esta terça-feira, na casa dos Celtics. E a sexta partida, já confirmada, será na quinta, novamente na Filadélfia.

Em Phoenix, os Suns se mantiveram firme na briga pela vaga na final do Oeste ao vencerem os Nuggets por 129 a 124, apesar de mais uma atuação brilhante de Nikola Jokic. O sérvio, MVP por duas vezes antes da escolha de Embiid, na semana passada, bateu seu recorde de pontos em um só jogo na NBA, com 53 pontos. Foi ainda a melhor marca da história da franquia numa partida de playoffs.

A bela atuação individual de Jokic acabou ofuscada pelo entrosamento de Kevin Durant e Devin Booker, que comandaram os Suns, cada um com um "double-double". O veterano registrou 36 pontos e 11 rebotes, enquanto Booker foi o responsável por 36 pontos e 12 assistências. Landry Shamet contribuiu com 19 pontos. E Chris Paul foi novamente desfalque, por problemas físicos.

Assim como Sixers e Celtics, Suns e Nuggets terão que fazer ao menos mais dois jogos na série. A quinta partida será na terça, em Denver. O jogo seguinte está agendado para quinta-feira, na casa dos Suns.

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Miami Heat x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors