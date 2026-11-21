Sul-Americana: veja a lista atualizada de campeões após o tri do Boca Juniors
O Atlético-MG fez um jogo apático no Estádio Metropolitano, na Colômbia, e foi vice da Sul-Americana pela segunda temporada consecutiva, novamente para um argentino. O Boca Juniors, comandado por Rodolfo Arruabarrena, bateu a equipe de Eduardo Dominguez e faturou seu terceiro título da competição, o que o fez tornar-se o maior campeão disparado, com três conquistas, e ainda quebrar um jejum que perdurava desde 2005.
Antes, seis clubes empatavam com seis taças cada: Lanús, LDU, Independiente Del Valle, Independiente, o time xeneize e o Athletico-PR, único representante do Brasil com mais de uma taça na lista. A Argentina, por sua vez, se isolou cada vez mais como a nação de mais sucesso no torneio continental.
O primeiro vencedor da Sul-Americana foi o San Lorenzo, em 2002, quando os brasileiros ainda não disputavam-a. Depois, o Cienciano conquistou o único título do Peru antes do Boca Juniors ganhar duas vezes consecutivas. Isso fez com que somente o tradicional clube tivesse dois troféus, por 12 anos.
Foi apenas em 2017 que seu conterrâneo, Independiente, igualou o bicampeonato ao bater o Flamengo na decisão; depois, o Athletico-PR se juntou a eles com as conquistas de 2018 e 2021. Gradualmente, a lista de vencedores foi ficando cada vez mais democrática, com novos campeões e equilíbrio no ranking.
A única disparidade era, e continua sendo, dos argentinos contra o resto do continente. A edição de 2026 é a 12ª faturada por um clube de lá. Para se ter uma ideia, o Brasil é o mais próximo, mas ainda muito longe, com cinco taças. O Equador forma o top 3, com quatro, e fecham a lista Equador, Colômbia, Chile, Peru e México, com um cada. Hoje em dia, o país da América do Norte não disputa mais a sul-americana.
VEJA A LISTA COM TODOS OS CAMPEÕES DA SUL-AMERICANA:
- Boca Juniors: 3 (2004, 2005 e 2026).
- Lanús: 2 (2013 e 2025).
- LDU: 2 (2009 e 2023).
- Independiente Del Valle: 2 (2019 e 2022).
- Athletico-PR: 2 (2018 e 2021).
- Independiente: 2 (2010 e 2017).
- Racing: 1 (2024).
- Defensa y Justicia: 1 (2020).
- Chapecoense: 1 (2016).
- Santa Fe: 1 (2015).
- River Plate: 1 (2014).
- São Paulo: 1 (2012).
- Universidad de Chile: 1 (2011).
- Internacional: 1 (2008).
- Arsenal de Sarandí: 1 (2007).
- Pachuca: 1 (2006).
- Cienciano: 1 (2003).
- 30San Lorenzo: 1 (2002).