O Atlético-MG fez um jogo apático no Estádio Metropolitano, na Colômbia, e foi vice da Sul-Americana pela segunda temporada consecutiva, novamente para um argentino. O Boca Juniors, comandado por Rodolfo Arruabarrena, bateu a equipe de Eduardo Dominguez e faturou seu terceiro título da competição, o que o fez tornar-se o maior campeão disparado, com três conquistas, e ainda quebrar um jejum que perdurava desde 2005.

Antes, seis clubes empatavam com seis taças cada: Lanús, LDU, Independiente Del Valle, Independiente, o time xeneize e o Athletico-PR, único representante do Brasil com mais de uma taça na lista. A Argentina, por sua vez, se isolou cada vez mais como a nação de mais sucesso no torneio continental.

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O primeiro vencedor da Sul-Americana foi o San Lorenzo, em 2002, quando os brasileiros ainda não disputavam-a. Depois, o Cienciano conquistou o único título do Peru antes do Boca Juniors ganhar duas vezes consecutivas. Isso fez com que somente o tradicional clube tivesse dois troféus, por 12 anos.

Foi apenas em 2017 que seu conterrâneo, Independiente, igualou o bicampeonato ao bater o Flamengo na decisão; depois, o Athletico-PR se juntou a eles com as conquistas de 2018 e 2021. Gradualmente, a lista de vencedores foi ficando cada vez mais democrática, com novos campeões e equilíbrio no ranking.

A única disparidade era, e continua sendo, dos argentinos contra o resto do continente. A edição de 2026 é a 12ª faturada por um clube de lá. Para se ter uma ideia, o Brasil é o mais próximo, mas ainda muito longe, com cinco taças. O Equador forma o top 3, com quatro, e fecham a lista Equador, Colômbia, Chile, Peru e México, com um cada. Hoje em dia, o país da América do Norte não disputa mais a sul-americana.

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VEJA A LISTA COM TODOS OS CAMPEÕES DA SUL-AMERICANA:

- Boca Juniors: 3 (2004, 2005 e 2026).

- Lanús: 2 (2013 e 2025).

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- LDU: 2 (2009 e 2023).

- Independiente Del Valle: 2 (2019 e 2022).

- Athletico-PR: 2 (2018 e 2021).

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- Independiente: 2 (2010 e 2017).

- Racing: 1 (2024).

- Defensa y Justicia: 1 (2020).

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- Chapecoense: 1 (2016).

- Santa Fe: 1 (2015).

- River Plate: 1 (2014).

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- São Paulo: 1 (2012).

- Universidad de Chile: 1 (2011).

- Internacional: 1 (2008).

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- Arsenal de Sarandí: 1 (2007).

- Pachuca: 1 (2006).

- Cienciano: 1 (2003).

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- 30San Lorenzo: 1 (2002).