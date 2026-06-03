Sul-Americana tem tabela definida nos playoffs com Santos, Vasco, Grêmio e Bragantino

A Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos de ida e volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A fase será disputada entre os dias 21 e 30 de julho e reúne confrontos decisivos envolvendo clubes brasileiros como Santos, Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino, além de tradicionais equipes do futebol sul-americano.

Os jogos de ida começam no dia 21 de julho, com Nacional x Tigre, às 19h, seguido de Universidad Central x Santos, às 21h30. No dia 22, o Vasco visita o Independiente Medellín, às 19h, enquanto Lanús x Cienciano e Sporting Cristal x Red Bull Bragantino fecham a programação às 21h30.

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A rodada de ida termina no dia 23 de julho. O Bolívar recebe o Grêmio às 19h, enquanto às 21h30 acontecem simultaneamente Boca Juniors x OHiggins e Santa Fe x Caracas.

Os jogos de volta serão disputados entre os dias 28 e 30 de julho, mantendo a mesma ordem dos confrontos da ida. O Tigre enfrenta o Nacional no dia 28, às 19h, seguido de Santos x Universidad Central às 21h30.

No dia 29 de julho, o Vasco recebe o Independiente Medellín às 19h, enquanto Cienciano x Lanús e Red Bull Bragantino x Sporting Cristal fecham a noite às 21h30. Já no dia 30, o Grêmio encara o Bolívar às 19h, seguido de OHiggins x Boca Juniors e Caracas x Santa Fe às 21h30.

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Jogos de ida

21 de julho

19h - Nacional x Tigre

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21h30 - Universidad Central x Santos

22 de julho

19h - Independiente Medellín x Vasco

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21h30 - Lanús x Cienciano

21h30 - Sporting Cristal x Red Bull Bragantino

23 de julho

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19h - Bolívar x Grêmio

21h30 - Boca Juniors x OHiggins

21h30 - Santa Fe x Caracas

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Jogos de volta

28 de julho

19h - Tigre x Nacional

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21h30 - Santos x Universidad Central

29 de julho

19h - Vasco x Independiente Medellín

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21h30 - Cienciano x Lanús

21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

30 de julho

19h - Grêmio x Bolívar

21h30 - OHiggins x Boca Juniors

21h30 - Caracas x Santa Fe