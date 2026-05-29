Sul-Americana: São Paulo pode pegar Grêmio nas oitavas e Santos joga com equatoriano se avançar

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 12:45:00 Editado em 29.05.2026, 12:53:00
A Conmebol definiu nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os times de melhor classificação avançaram direto, enquanto os segundos colocados disputam os playoffs contra os terceiros da Libertadores. Os duelos foram conhecidos por meio de sorteio realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

O São Paulo terá o Grêmio como adversário nas oitavas caso o time gaúcho derrote o Bolívar nos playoffs. Já o Santos, de Neymar, vai encarar os equatorianos do Maracá se derrotar o Universidad Central da Venezuela no confronto prévio.

Os playoffs serão disputados após a pausa para a Copa do Mundo, com os jogos de ida entre 21 e 23 de julho e os de volta entre 28 e 30 do mesmo mês. Já as oitavas de final estão marcadas para ocorrer entre 11 e 13 de agosto, nos confrontos de ida, e entre 18 e 20 de agosto, nos duelos de volta.

A final será disputada em jogo único e está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

A Conmebol dividiu os times em dois potes. No primeiro, estavam as equipes que avançaram às oitavas diretamente às oitavas. No segundo, foram colocados os confrontos dos playoffs.

Além da possibilidade de fazer um duelo com um brasileiro já nas oitavas, o São Paulo não terá caminho fácil se avançar na Sul-Americana. A equipe tricolor pode pegar nas quartas de final o Boca Juniors e River Plate ou Vasco em uma eventual semifinal.

Já o Santos pode enfrentar o Atlético-MG ou Red Bull Bragantino nas quartas. Na semifinal, o time de Neymar pode ter pela frente o Botafogo, dono da melhor campanha na primeira fase e que aguarda o vencedor de Cienciano e o atual campeão Lanús.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA SUL-AMERICANA:

Recoleta (PAR) x Vencedor de O'Higgins x Boca Juniors

Atlético-MG x Vencedor de Red Bull Bragantino x Sporting Cristal

Botafogo x Vencedor de Lanús x Cienciano

Olimpia x Vencedor de Independiente Medellín x Vasco

River Plate x Vencedor de Santa Fe x Caracas

Montevideo City Torque x Vencedor de Nacional x Tigre

Maracá (EQU) x Vencedor de Universidad Central (VEN) x Santos

São Paulo x Vencedor de Bolívar x Grêmio

