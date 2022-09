Sul-Americana: ingressos para São Paulo e Del Valle custam entre R$ 292 e R$ 665

(via Agência Estado)

A Conmebol revelou os preços dos ingressos para a final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle, que acontece no dia 1º de outubro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Além disso, a entidade anunciou que as vendas se iniciam nesta segunda-feira, a partir das 18h (horário de Brasília).

Na edição deste ano, a Conmebol revelou que duas categorias de ingressos estarão disponíveis ao público. A CAT 2, no valor de US$ 130 (cerca de R$ 665) e destinada a todos os torcedores, e a CAT 3, setor localizado atrás dos gols e dedicado exclusivamente aos clubes finalistas, pelo valor de US$ 57 (cerca de R$ 292).

Nesta segunda-feira, primeiro momento de venda das entradas, elas estarão disponíveis a dois grupos no site oficial da Sul-Americana: público geral, pessoas em qualquer país do mundo; e o público local (argentinos).

Para os torcedores são-paulinos, interessados na CAT 3, as vendas serão iniciadas nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), coordenadas pelo São Paulo. "A venda de ingressos para os respectivos setores será gerida por cada clube finalista com seus torcedores, que deverão acessar a plataforma em datas e horários estabelecidos. Essas informações serão fornecidas pelos clubes por meio de seus canais oficiais de comunicação", informou a Conmebol.

Em comparação com a final de 2021, entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino (título do clube paranaense), o preço dos ingressos sofreu uma redução. Na ocasião, a entrada mais barata para a decisão, que ocorreu no Estádio Centenário de Montevidéu, Uruguai, saiu por US$ 100 (cerca de R$ 521 à época).