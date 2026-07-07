Suíça vence Colômbia nos pênaltis e volta às quartas da Copa do Mundo após 72 anos

Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, seleção europeia leva a melhor por 4 a 3 nos pênaltis

A Suíça está nas quartas de final da Copa do Mundo após um hiato de 72 anos. A classificação histórica foi conquistada nesta terça-feira (7) com uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis sobre a Colômbia, após as duas seleções empatarem sem gols no tempo normal e na prorrogação, em duelo disputado na cidade de Vancouver, no Canadá.

LEIA MAIS: Argentina vira sobre o Egito com gol nos acréscimos e avança às quartas da Copa do Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o resultado, a seleção europeia encerra um jejum que durava desde 1954 e agora se prepara para um grande desafio. O próximo adversário será a Argentina, que passou pelo Egito de virada por 3 a 2. A partida valendo vaga nas semifinais acontece neste sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos. Já a equipe sul-americana se despede do torneio repetindo a campanha da edição de 2018, quando também foi eliminada na fase de oitavas de final.

A sonhada vaga suíça foi decidida com emoção nos pênaltis. Apesar de Akanji ter isolado a sua cobrança, deixando a situação momentaneamente desfavorável para os europeus, a estrela do goleiro Kobel brilhou ao defender a batida de Cucho Hernández. Além disso, o zagueiro Davinson Sánchez também desperdiçou o seu pênalti para a Colômbia, selando o placar final de 4 a 3 a favor da Suíça.

O confronto ao longo dos 120 minutos de bola rolando foi marcado por muito equilíbrio e atuações seguras de ambos os sistemas defensivos. No primeiro tempo, as poucas chances claras exigiram boas intervenções dos goleiros, com o colombiano Puerta e os suíços Rieder e Ndoye parando em defesas importantes. A dinâmica se manteve na segunda etapa, com a Suíça tomando mais a iniciativa através de Sow e Rieder, enquanto a Colômbia tentava aproveitar os erros adversários, assustando com Luís Suárez após uma falha de Xhaka. Já nos instantes finais do tempo normal, Ndoye quase garantiu a vitória europeia com um chute cruzado que atravessou a área de ponta a ponta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A necessidade de definir a partida tornou a prorrogação bem mais intensa e incisiva. A Colômbia viveu seu melhor momento no jogo e empilhou oportunidades em sequência, incluindo um voleio de Davinson Sánchez, uma bola na trave de Lucumí e finalizações de Richard Ríos e Campaz, esta última exigindo grande defesa de Kobel. Em resposta, os suíços tiveram a oportunidade de liquidar a fatura com Amdouni, mas o goleiro Vargas espalmou e levou a decisão de forma definitiva para os pênaltis.

As informações são da CBN.