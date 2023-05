Substituto de Bauermann, Joaquim exalta entrosamento com Messias no Santos

(via Agência Estado)

O zagueiro Joaquim assumiu uma dura tarefa no Santos. Ao lado de Messias, tenta reeditar a boa dupla de zaga que o companheiro fez com Eduardo Bauermmann até a eclosão do esquema de apostas, em investigação do Ministério Público de Goiás. Titular nos últimos três jogos da equipe, Joaquim já se vê entrosado com o parceiro de defesa.

"Eu e Messias estamos evoluindo juntos a cada dia. Isso é importante para todo o grupo, mas não só eu e o Messias, mas como toda a linha defensiva e toda a equipe têm mérito nessas partidas sem levar gols. Um vem ajudando o outro e estamos colhendo esses bons frutos", diz o zagueiro.

Como dupla de zaga, Joaquim e Messias levaram dois gols em três partidas, ambos na derrota para o Cruzeiro, no dia 6. E passaram em branco contra o Bahia e o Vasco. A evolução anima o torcedor, que tinha na defesa santista a única certeza até o mês passado, quando Messias e Bauermann dominavam a zaga.

O técnico Odair Hellmann, contudo, precisou desfazer a dupla em razão da acusação de que Bauermann integraria o esquema de apostas, em denúncia do MP. O jogador foi afastado pelo clube santista na semana passada.

Desde então, Joaquim assumiu o posto de titular. E já comemora o bom momento santista, com a confiança em alta após a vitória sobre o Vasco, no fim de semana. "A gente sabia da dificuldade do jogo contra o Vasco, mas graças a Deus fomos eficientes e saímos com essa vitória no Rio de Janeiro. Foi importante demais para nos dar confiança e sequência na continuidade do trabalho", afirma.

Joaquim vai editar novamente a dupla com Messias nesta quarta, no jogo de ida do Santos com o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por coincidência, o time paulista enfrentou e venceu por 3 a 0 o mesmo rival na quarta passada, pelo Brasileirão.

"Sabemos que vai ser um jogo totalmente diferente do que aconteceu semana passada. A equipe do Bahia tem muita qualidade. Então, temos que nos preparar bem e nos entregar ao máximo para conseguir a vitória amanhã (quarta). O resultado positivo em casa vai nos favorecer bem na decisão, que será fora da Vila", projetou o defensor.