Suárez tem proposta oficial do Grêmio, que aguarda resposta do uruguaio

O Grêmio espera contar com uma contratação de peso para a próxima temporada. O clube gaúcho fez uma proposta oficial para Luís Suárez e aguarda uma resposta do jogador. Segundo apurou o Estadão, o estafe do atleta combinou de dar um retorno ainda nesta quinta-feira, mas a negociação pode ocorrer ao longo dos próximos dias. A intenção é de que as conversas não se arrastem.

Um dos principais jogadores da história da seleção uruguaia, Suárez não esteve em sua melhor forma na Copa do Mundo do Catar. Com 35 anos, o camisa nove celeste teve suas atuações questionadas pela torcida e pela imprensa internacional.

Apesar de não estar no mesmo nível dos seus dias de Liverpool e Barcelona, o atacante segue prestigiado no mercado depois que deixou o Nacional, do Uruguai, e ficou livre para assinar um novo contrato.

Suárez é o maior artilheiro da história do Uruguai, com 68 gols em 137 jogos. Ele é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste, atrás apenas do zagueiro Diego Godín, com 161 partidas. Além de Barcelona, Liverpool e Nacional, o atacante acumula passagens pelo Atlético de Madrid, Groningen e Ajax.

O Grêmio está reformulando o seu elenco depois de passar a temporada 2022 na segunda divisão. Para a próxima temporada, o clube de Porto Alegre já acertou as chegadas do lateral-esquerdo Reinaldo, do zagueiro Bruno Uvini, dos meio-campistas Felipe Carballo e Pepê, e dos atacantes Gustavinho e Everton Galdino.