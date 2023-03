Suárez anima gremistas para duelo com o Inter: 'Fiz gols em todos os clássicos'

(via Agência Estado)

O primeiro grande teste do novo Grêmio na temporada 2023 será domingo, no embate contra o arquirrival Internacional, às 20 horas, na Arena, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. E o astro da equipe comandada por Renato Gaúcho, o uruguaio Luis Suárez, deixou os torcedores tricolores ainda mais animados ao garantir que sempre deixou sua marca em clássicos.

Depois de pregar a paz no clássico, o artilheiro deu uma leve apimentada ao mostrar como esses jogos o motivam ainda mais em campo. "São partidas lindas. Já joguei muitos clássicos e que fiquem tranquilos os torcedores do Grêmio, pois em todos que joguei, eu fiz gol. É uma responsabilidade que preciso assumir aqui também", disse, à revista Placar.

Aos 36 anos, Suárez disputou nove partidas no ano pelo Grêmio - foi poupado em apenas uma - e vem honrando a camisa 9 da equipe. São impressionantes oito gols marcados além de quatro assistências. A última, de calcanhar para Cristaldo abrir o placar em jogo da Copa do Brasil, contra o Campinense, terminado em 2 a 0.

À revista, o uruguaio falou sobre a carreira e, óbvio, acabou confrontado como seria sua estreia no Grenal. Além da promessa de gol, o experiente jogador pregou paz e pediu para os jogadores darem exemplo dentro de campo - os últimos clássicos gaúchos tiveram confusão entre os times.

"O bom dos clássicos tem de ser, para mim, o espetáculo", afirmou o jogador. "Espetáculo para as pessoas. Elas têm de ver uma boa partida, com gols. Que não hajam problemas, incidentes fora de campo", disse. "Por isso, dentro nós jogadores temos de ser exemplo. Que as pessoas desfrutem, pois é uma partida que milhões de pessoas vão ver o jogo todo ou mesmo o resumo."