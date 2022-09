Stock Car tem prova neste fim de semana em circuito que os líderes nunca venceram

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Stock Car volta à disputa neste fim de semana, com corrida marcada para domingo (25), na pista de Santa Cruz do Sul, pela nona etapa do campeonato. Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Matías Rossi, os três primeiros colocados, nunca venceram uma prova ali.

continua após publicidade .

O retrospecto da pista, inclusive, mostra que é sempre possível ter novidades. Das últimas seis corridas disputadas, foram cinco vencedores diferentes. Situado a 160 km de Porto Alegre, o circuito tem 3.531 metros e receberá uma corrida da Stock pela 25ª vez.

Agora, com poucas provas para o final da competição, as pontuações vão afunilando. Gabriel Casagrande é o líder do campeonato, com 222 pontos, seguido por Daniel Serra, com 203. Logo no encalço de Serra, o argentino Matías Rossi está com 201. Essa é a primeira vez em que ele consegue se aproximar tanto dos líderes, sendo o piloto com mais ultrapassagens no ano.

continua após publicidade .

Um pouco mais atrás na disputa estão Rubens Barrichello, com 189 pontos, Bruno Baptista (175), Gaetano Di Mauro (168), Ricardo Zonta (162), Thiago Camilo (162), Nelsinho Piquet (148) e Cesar Ramos (140).

Esta etapa é a última após a rodada dupla válida pelas etapas 10 e 11, que serão disputadas em Goiânia nos dias 22 e 23 de outubro. Os pilotos terão de descartar seus piores resultados, chegando à pontuação definitiva para a disputa do título, marcada para 20 de novembro, em Brasília.

A corrida 1 está marcada para às 14h10 de domingo, enquanto a segunda será às 14h50. As duas provas serão mostradas ao vivo pelo Estadão, Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e canal da Revista Capital Econômico.

continua após publicidade .

Confira o grid de largada para a etapa de Santa Cruz do Sul:

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min21s769

Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min21s926

continua após publicidade .

Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min22s267

Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min22s526

continua após publicidade .

Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet), 1min26s849

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s049

Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min22s203

continua após publicidade .

Andres Jakos (Full Time Sports/Toyota), 1min22s222

Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min22s255

Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min22s291

continua após publicidade .

Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s732

Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s832

continua após publicidade .

Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min23s525

Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min24.169

Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min22s215

continua após publicidade .

Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min22s224

Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min22s287

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min22s349

continua após publicidade .

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s351

Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min22s404

Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min22s671

Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min22s707

Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min22s707

Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min22s941

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min23s080

Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min23s247

Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min23s590

Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min24s880

Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min29s447

Digo Baptista (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min21s587