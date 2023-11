Stock Car define finalistas na etapa de Cascavel deste fim de semana; veja candidatos ao título

A temporada da Stock Car 2023 chega na 11ª e penúltima etapa neste domingo, dia 26, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O circuito paranense vai definir quem chega com chances de título na última etapa, em Interlagos, em 17 de dezembro. Entre os vários candidatos, quatro campeões se destacam: Gabriel Casagrande (campeão em 2021) e Felipe Fraga (2016) são líder e vice-líder na tabela, respectivamente. Rubens Barrichello (2014 e 2022) e Daniel Serra (2017 a 2019) ocupam a quarta e a quinta posições, respectivamente. Entre eles, Thiago Camilo, vice-campeão em 2009, 2013, 2017 e 2019, é o terceiro colocado.

Matematicamente, Casagrande é o único com possibilidade de selar a conquista do título em Cascavel. Entretanto, o paranaense teria de contar com uma combinação improvável de resultados de vários rivais e abrir 57 pontos de vantagem para o segundo colocado ao término da etapa. Como cada etapa concede um máximo de 56 pontos e só faltaria o encontro de Interlagos para encerrar o ano, o piloto da A.Mattheis Vogel estaria fora do alcance dos rivais.

Os finalistas serão conhecidos após o encerramento da etapa de Cascavel, quando será aplicado o descarte dos quatro piores resultados de cada piloto, gerando a pontuação que indicará os candidatos definitivos ao título de 2023.

Depois de dez etapas e 20 corridas disputadas, Casagrande soma 279 pontos, 31 de vantagem para Fraga. Contudo, o piloto da Blau Motorsports foi o maior pontuador das últimas etapas, em Buenos Aires e no Velocitta, e é um dos pilotos que mais subiram no campeonato da sexta rodada em diante. Na perseguição pela sua primeira taça de campeão, Thiago Camilo é o terceiro colocado, com 244 pontos. Conta a seu favor o fato de ser um dos competidores que mais venceu em Cascavel na Stock Car, estatística na qual está empatado com Marcos Gomes e Átila Abreu, todos com três primeiros lugares. O bicampeão Rubens Barrichello é o quarto na tabela, com 237 pontos, seguido pelo tricampeão Daniel Serra, com 231, dez a mais que Rafael Suzuki. Ricardo Zonta tem 205 e é o sétimo, à frente de Gianluca Petecof, com 204. Ricardo Maurício tem 190, e Guilherme Salas fecha o top-10, com 184.

REGRA DO DESCARTE DE PONTOS

Um fator que influencia as projeções para o final do campeonato é a regra dos descartes obrigatórios dos quatro piores resultados antes da final de 2023. Segundo o texto, a norma deve ser aplicada após o encerramento da penúltima etapa. Pilotos e equipes estarão de calculadora na mão a fim de descobrir quem ainda tem chance de ser campeão. Boa parte do grid não tem pontos a desconsiderar. Há quem dispense resultado de corridas nas quais não terminou entre os 20 que pontuam a cada prova.

Entretanto, três pilotos entre os top-10 do campeonato ainda estão impactados pela regra. Thiago Camilo zerou em três corridas e, na sequência, sua pior pontuação foi de dois pontos (18º lugar no Velopark). Portanto, o paulista de 39 anos teria dois tentos a descartar na atual configuração da tabela. Quem seria mais afetado neste momento é justamente o atual campeão. Rubens Barrichello ficou fora dos 20 primeiros colocados em duas corridas e ainda descarta os pontos por um 19º (Tarumã) e um 16º lugar (Cascavel). Desta forma, o bicampeão teria neste momento sete pontos a descontar. Décimo melhor posicionado no campeonato, Guilherme Salas também teria um ponto a desconsiderar por enquanto. O jundiaiense zerou em três provas e terminou em 20º na corrida que abriu o campeonato, em Goiânia.

STOCK CAR EM CASCAVEL

A maior modalidade do automobilismo brasileiro acelera a partir desta sexta-feira com treino livre às 13h. O sábado começa com um treino livre, warm-up, e a classificação que vai determinar o penúltimo pole do ano está marcada para 13h30. A etapa decisiva em Cascavel larga com a corrida 1 a partir de 13h40 de domingo, enquanto a última prova do cronograma está marcada para 14h20, sempre com 30 minutos mais uma volta.

A Stock Car tem transmissão ao vivo pela Band (TV aberta), SporTV e BandSports (TV fechada), além dos canal oficial da categoria no YouTube e, a partir deste fim de semana, também pelo Canal Goat.