Stock Car anuncia casos de febre maculosa após etapa e alerta para possíveis contágios

A Vicar, entidade que organiza e promove a Stock Car, e a administração do Autódromo Velocitta, emitiram um comunicado nesta quinta-feira informando que foram detectados dois casos de febre maculosa em pessoas que estiveram presentes durante a 6ª etapa da competição, realizada em Mogi Guaçu no último final de semana.

continua após publicidade

De acordo com as organizações, a montagem do evento, que ocorreu entre os dias 4 e 6 deste mês, começou no dia 28 de julho e contou com provas da Fórmula 4 e da Copa HB20. Segundo o comunicado, todos os protocolos sanitários foram adotados corretamente para melhor realização possível das corridas.

Através do Dr. Dino Altmann, diretor médico da Stock Car, o comunicado ainda faz um alerta sobre as consequências da febre maculosa e orienta a todos os envolvidos no evento que tiverem suspeita, mesmo sem apresentar os sintomas, a procurar uma ajuda médica imediatamente. A doença é causada pelo carrapato-estrela e pode ser transmitida por animais e humanos.

continua após publicidade

A identidade e os respectivos estados de saúde das pessoas com os casos confirmados não foram divulgados. Apenas que ambas apresentaram os sintomas e procuraram auxílio médico.

"A Vicar e a administração do Autódromo Velocitta informam que, como é padrão nos eventos de ambas, foram tomadas todas as medidas sanitárias exigidas, seguindo as diretrizes legais e de segurança do público e trabalhadores", informou a organização. "As duas pessoas que apresentaram sintomas de infecção foram imediatamente orientadas a procurar assistência médica e estão seguindo os protocolos necessários."