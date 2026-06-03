STJD pune Paulinho com um jogo de suspensão após recurso; Palmeiras se manifesta

O atacante Paulinho, do Palmeiras, foi suspenso por uma partida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após novo julgamento realizado pelo Tribunal Pleno da entidade. A decisão ocorreu seis dias depois de o jogador ter sido absolvido da acusação envolvendo uma suposta provocação à torcida do Flamengo durante partida do Campeonato Brasileiro realizada no Maracanã.

O caso retornou à pauta após a Procuradoria do STJD recorrer da decisão inicial. No julgamento em segunda e última instância da Justiça Desportiva brasileira, os auditores entenderam que a conduta do atleta se enquadrava no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de comportamentos considerados contrários à disciplina ou à ética esportiva.

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Com a punição confirmada, Paulinho ficará fora da partida contra o Coritiba, marcada para a retomada do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo.

A polêmica teve origem na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã. Autor do terceiro gol da equipe paulista, Paulinho fez um gesto mostrando os dedos médios para a arquibancada. O jogador foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro e Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "provocar o público durante a partida, prova ou equivalente" e a pena varia de dois a seis jogos de suspensão.

Na ocasião, porém, ele acabou absolvido. Com o recurso aceito para análise pelo Tribunal Pleno, o enquadramento foi alterado e resultou na punição de um jogo. Como o julgamento ocorreu na instância máxima da Justiça Desportiva nacional, não há possibilidade de novo recurso dentro do Brasil. Eventual contestação da decisão só poderia ser levada à Corte Arbitral do Esporte (CAS), sediada na Suíça.

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PALMEIRAS CRITICA DECISÃO

Em nota enviada à ESPN após o julgamento, o Palmeiras demonstrou insatisfação com a punição aplicada ao atacante.

Segundo o clube, a diretoria ficou "muito incomodada" com a decisão tomada pelo Tribunal Pleno. O comunicado também cita a participação da auditora responsável pela relatoria do caso, a mesma que anteriormente votou em processo envolvendo o técnico Abel Ferreira.

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Após um longo período afastado por lesão, Paulinho soma oito partidas com a camisa do Palmeiras em 2026, tendo anotado dois gols até o momento. A suspensão obriga o atacante a cumprir ausência já na primeira rodada do Brasileirão após a interrupção do calendário nacional para disputa do Mundial.

"O clube está muito incomodado com a decisão tomada nesta quarta-feira pelo Pleno do STJD, a partir do voto da mesma auditora que negou efeito suspensivo e foi a relatora do caso envolvendo a expulsão do técnico Abel Ferreira contra o São Paulo, determinando a suspensão do treinador por seis jogos (mais um pela expulsão contra o Fluminense, totalizando sete), em uma medida sem precedentes na história do órgão", divulgou o clube.