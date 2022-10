STJD pune palmeirense Danilo em dois jogos e aplica multa de R$ 1 mil ao Santos

(via Agência Estado)

Palmeiras e Santos não passaram ilesos em julgamento no STJD nesta sexta-feira, por problemas no clássico do dia 18 de setembro, no Allianz Parque. Expulsos naquela partida, Danilo e Abel Ferreira foram julgados e o volante acabou sofrendo dois jogos de punição, diante de um do treinador, já cumprido. O meio-campista deu entrada violenta por trás em Soteldo e vai desfalcar a equipe em mais uma rodada no Brasileirão. Por atrasar o retorno no segundo tempo, o clube da Baixada terá de pagar multa de R$ 1 mil.

O Palmeiras ganhou a partida por 1 a 0 justamente após ficar com um homem a menos em campo. Danilo foi expulso direto pela dura entrada no tornozelo do venezuelano. Abel Ferreira levou dois amarelos, o segundo por reclamação contra a arbitragem, mas já cumpriu a sua pena.

"Ao atleta a prova de vídeo é cristalina e incontestável. O treinador do Palmeiras, certamente se fosse um executivo ele atingiria todas a metas e objetivos traçados a ele pela competência e entrega. Isso é importante para mostrar o nível do denunciado. Lamentando aqui a postura do treinador, que ofendeu o bandeirinha. Reconheço que falta ao treinador a mesma educação que ele prega que falta ao jogador brasileiro. Reitero a denúncia aos integrantes do Palmeiras e ao Santos mantenho a denúncia apenas pelo atraso descrito no artigo 206", afirmou o subprocurador-geral João Marcos Guimarães, cobrando punição aos julgados.

Após algumas discordâncias entre os auditores, a recomendação de punição feita pelo relator Eduardo Mello para Danilo e Santos acabou ganhando pela maioria dos votos: "Um minuto de atraso do Santos para o segundo tempo. Santos é reincidente e aplico multa de R$ 1 mil. Ao atleta Danilo, entrou de forma perigosa. Entendo que não houve dolo, mas assumiu o risco. Lance feio, grave e perigoso. Embora seja primário, não consigo aplicar a pena mínima. Aplico duas partidas de suspensão no artigo 254 do CBJD", anunciou, antes da sentença de apenas uma partida para o português ter sido confirmada.

Eduardo Mello cobrava dois jogos ao treinador por ele ser reincidente e já ter levado oito amarelos e um vermelho no Brasileirão. Contudo, acabou sendo voto vencido e Abel Ferreira acabou levando gancho de somente um jogo, já cumprido.

Em outro julgamento envolvendo o Santos, o lateral-direito Nathan pegou um jogo de suspensão por unanimidade, após ser expulso diante do Atlético-MG. Como já cumpriu a punição, o jogador está livre para defender a equipe.