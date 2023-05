STJD pune Ceará e jogo contra a Ponte Preta terá torcida única em Campinas

(via Agência Estado)

O duelo entre Ponte Preta e Ceará, marcado para as 11h de domingo, terá apenas torcedores pontepretanos nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu o Ceará antes mesmo do início da Série B do Campeonato Brasileiro.

O STJD havia determinado que o clube nordestino jogasse oito partidas sem torcida devido a uma briga generalizada que aconteceu no duelo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão do ano passado.

Durante esse período, o Ceará não terá direito a carga de ingressos para os visitantes, assim como está acontecendo agora contra a Ponte Preta. O time campineiro foi notificado pela CBF apenas nesta sexta-feira, quando os ingressos visitantes já haviam começado a ser vendidos.

Por isso, em uma nota oficial, a Ponte Preta afirmou que "os torcedores do Ceará, que adquiriram ingressos pelo sistema online, terão o valor estornado de seus cartões". Enquanto isso, os ingressos para a torcida pontepretana seguem sendo vendidos normalmente. De qualquer forma, o setor visitante ficará fechado por determinação da Polícia Militar.

No duelo, a Ponte irá buscar a segunda vitória seguida em casa para subir na tabela da Série B. Já o Ceará chega no embalo do título da Copa do Nordeste, conquistado neste meio de semana, nos pênaltis, sobre o Sport.