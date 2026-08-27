STJD denuncia e Kaio Jorge pode ser suspenso por até 6 jogos após lance duro no atleticano Ruan

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) viu como maldosa a "cama de gato" de Kaio Jorge no zagueiro Ruan Tressoldi e acatou o pedido do Atlético-MG em denunciar o atacante do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o tribunal revelou que o camisa 9 vai encarar o banco dos réus na próxima semana sob risco de até seis jogos de punição.

"Kaio Jorge foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol após jogada violenta cometida contra Ruan Tressoldi, do Atlético Mineiro. Os clubes também estão presentes na denúncia por atrasarem o reingresso ao campo e pelo uso de sinalizadores pela torcida. De acordo com o novo protocolo de celeridade do Tribunal, o atleta do Cruzeiro deverá ser julgado na próxima semana."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O STJD enquadrou o lance de Kaio Jorge no artigo 254, parágrafo primeiro, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tipifica a conduta, mesmo sem a intenção de causar danos ao adversário. A pena prevista no artigo é de suspensão de uma a seis partidas.

Pela amanhã, ao revelar o pedido de denúncia, o Atlético classificou o lance como grave, apontando "crueldade" na ação. O cruzeirense foi flagrado sorrindo após a preocupante queda do adversário e apenas no dia seguinte se desculpou.

"Importa destacar que quedas nas condições em que Ruan Tressoldi foi violentamente lançado ao solo, sem qualquer controle sobre o próprio corpo e com impacto direto na região da cabeça e do pescoço, expõem o atleta a riscos gravíssimos, desde lesões cerebrais traumáticas até lesões medulares que, em situações extremas, podem resultar em paraplegia ou tetraplegia permanente", denunciou o Atlético. "Ao agir dessa forma com frieza e deliberação, Kaio Jorge assumiu integralmente o risco concreto de incapacitar permanentemente um colega de profissão."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O lance aconteceu no começo do clássico mineiro, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em disputa pelo alto, Ruan Tressoldi subiu para cabecear e foi atingido por Kaio Jorge. Com o impacto, o zagueiro caiu de cabeça - tentou seguir no clássico, mas acabou substituído ao apresentar confusão mental e tontura.

"A denúncia foi protocolada após o recebimento da Notícia de Infração enviada pelo Atlético Mineiro", confirmou o STJD, que ainda revelou denúncia aos clubes por atraso.

"Ademais, Atlético e Cruzeiro foram denunciados por atrasarem dois e três minutos, respectivamente, conduta enquadrada no artigo 206 do CBJD e que, para clubes da Série A, prevê multa de R$ 1 mil por minuto dado causa ao atraso. Os dois clubes ainda foram denunciados após torcedores acenderem sinalizadores durante o segundo tempo da partida. A ocorrência foi posta pela Procuradoria no artigo 191, inciso III, do CBJD, já que a conduta viola o Manual de Competições da CBF."