STJD aceita diminuir punição e Santos terá torcida de volta contra o Grêmio

O Santos terá torcida no seu próximo compromisso como mandante no Brasileirão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o recurso do clube e diminuiu a punição, aplicada pela confusão envolvendo seus torcedores em jogo com o Corinthians, para quatro jogos já cumpridos. Com isso, a Vila Belmiro está liberada para ter público novamente. O duelo acontecerá no dia 20 de agosto, às 16h, pela 20ª rodada.

A decisão foi tomada em sessão realizada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. A pena inicial era de dez jogos sem torcida e a 150 km da Vila Belmiro. O Santos havia conseguido um efeito suspensivo que o fez jogar no seu estádio, mas sem público, enquanto aguardava o julgamento.

Com os quatro jogos já cumpridos, o Santos acabou ganhando um grande reforço na luta contra o rebaixamento, a sua torcida. O time paulista é apenas o 17º colocado, com 18 pontos, mesma pontuação do Bahia, que aparece no 16º lugar.

O dia, inclusive, foi de novidades para o Santos, que apresentou o técnico uruguaio Diego Aguirre. Ele assumiu o posto de Paulo Turra, demitido após sequência negativa de resultados. Em seu primeiro contato com a imprensa, o treinador admitiu que o clube encontra-se em situação delicada, mas mostrou confiança na busca pelos objetivos em comum.

O Santos também anunciou Alexandre Gallo para o cargo de coordenador, mesma função que exercia Paulo Roberto Falcão, que deixou o cargo após uma denúncia de importunação sexual.

O próximo compromisso do Santos é neste domingo, às 18h30, diante do Fortaleza, na Arena Castelão, partida que deverá marcar a estreia de Diego Aguirre no comando do clube.