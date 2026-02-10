Stephen Curry aumenta a lista de desfalques do All-Star Games da NBA; Doncic é dúvida

Escolhido para seus 12º jogo seguido no time da Conferência Oeste do All-Star Game da NBA, o ala-armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, é a terceira baixa confirmada para o evento agendado para domingo, em Los Angeles.

Curry, de 37 anos, perdeu os últimos quatro jogos do Golden State Warriors por causa de dores no joelho direito e, sem tempo para estar pronto para o Jogo das Estrelas, teve sua ausência confirmada nesta segunda-feira às noite pelo técnico Steve Kerr. Também está fora dos dois próximos jogos da equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O astro dos Warriors foi diagnosticado com síndrome da dor patelofemoral, mais conhecida como 'joelho de corredor' e também não enfrentará Memphis e San Antonio Spurs, com projeção de volta somente daqui uma semana ao menos..

Além de Curry, a edição 2026 do All-Star Games já havia perdido o campeão Shai Gildeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, também por lesão - vai ser substituído por Alperen Sengun -, e viu Giannis Antetokounmpo também aumentar a lista de problemas por contusão.

Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, trama um problema muscular na coxa esquerda e ainda é dúvida, podendo aumentar o número de desfalques do time mundo. Nesta edição, apesar das convocações de times do Leste e Oeste, o Jogo das Estrelas será entre o Time Mundo contra Time Estados Unidos.