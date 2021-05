Stefanos Tsitsipas supera empolgado Cameron Norrie e conquista o ATP 250 de Lyon

Continua após publicidade

O grego Stefanos Tsitsipas não deu chances para o britânico Cameron Norrie e conquistou neste domingo o ATP 250 de Lyon. Dominante no jogo final, aproveitou o cansaço do britânico e fechou sua segunda conquista no ano com duplo 6/3 em pouco mais de uma hora de partida.

Tsitsipas conquistou seu sétimo título na carreira e vai empolgado para a disputa de Roland Garros, na próxima semana e no qual torce para ter sorte no sorteio das chaves. Superado neste domingo, Norrie festeja a bela campanha no saibro francês.

O britânico fez um excelente torneio na França. Destaque para a incrível vitória sobre o cabeça de chave número 1, Dominic Thiem, nas oitavas de final. O quarto colocado do ranking da ATP não teve chances na surra imposta por Norrie por 6/3 e 6/2 em somente 66 minutos de jogo.

Mas, cansou ao ter de disputar duas partidas num mesmo dia. Por causa da chuva, seu duelo das quartas em Lyon só ocorreu pela manhã de sábado. Bateu Arthur Rinderknech e, horas depois, passou fácil por Karen Khachanov. Acabou não impondo resistência ao grego na decisão.

Tsitsipas trocou pontos no primeiro set com o britânico até 4 a 3. Quebrou o serviço de Norrie e sacou para fechar em 6/3. No segundo set, eles ficaram iguais até o 3 a 3, quando o grego quebrou, confirmou o saque e aproveitando novo break point, fechou o jogo em 1h08.