Stefani vai à 6ª semifinal de duplas femininas em Grand Slam ao superar chinesas no US Open

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski continuam impecáveis no US Open e já estão na semifinal de duplas. Brasileira e canadense venceram as chinesas Xinyu Jiang e Shuai Zhang, sétima favoritas, em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, garantindo vaga entre as quatro melhores do último Grand Slam do ano.

Esta é a sexta semifinal da brasileira em Grand Slams. Ela alcançou a fase em todos os Majors do ano, além dos US Open de 2021 e 2023. O resultado desta terça-feira a garante como a terceira melhor duplista do mundo no próximo ranking da WTA.

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A parceria número 2 do Us Open começou bem diante das sétimas favoritas e logo tiveram quatro chances de quebras para abrir 2 a 0. As chinesas escaparam, mas não conseguiram se safar na segunda vez. Stefani e Dabrowski fizeram 4 a 1 com uma quebra no quarto game e confirmação do saque a seguir.

As duplas trocaram pontos até 5 a 3, com as favoritas não desperdiçando o serviço após permitirem o 30 a 30. Brasileira e canadense aproveitaram o segundo set point para abrir vantagem nas quartas de final com 6 a 3.

Em busca de seu primeiro título de Grand Slam em duplas femininas - ganhou o Aberto da Austrália nas mistas, com Rafael Matos, em 2023 -, Stefani voltou forte em um segundo set duro e após salvar quatro breaks no quarto game, buscou a quebra para fazer 5 a 4 e depois fechou no primeiro match point.

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As próximas rivais, em embate agendado para quinta-feira, saem do confronto entre a polonesa Aldila Sutjiadi e a australiana Erin Routliffe diante das norte-americanas Ashlyn Krueger e Robin Montgomery ainda nesta terça.