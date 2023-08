Stefani supera campeãs de Roland Garros em Cincinnati; Swiatek quebra tabu e vai às quartas

O Brasil está nas quartas de final do Torneio de Cincinnati, a nível WTA 1000. A dupla formada por Luisa Stefani e a russa Anastasia Pavlyuchenkova somou uma gigante vitória nesta quinta-feira, ao passar pelas campeãs de Roland Garros, Hsieh Su-Wei, de Taiwan, e a chinesa Wang Xinyu, em sets corridos, parciais de 6/3 e 6/4.

Brasileira e russa tiveram uma grande performance diante das cabeças de chave 6 em Cincinnati. Stefani mostrou muita concentração nas devoluções e também na hora do saque para fechar a partida. Com 5 a 4, a brasileira viu as rivais abrirem 0 a 40 para empatar em 5 a 5, mas não se desconcentrou e conseguiu emplacar pontos diretos para garantir a vaga.

"Mais um bom jogo. jogamos sólidas, estava 6/3 e 4/1. Segundo set tivemos um game abaixo no meu saque, depois elas jogaram bem, aproveitaram, empataram. Ganhamos um bom game no ponto decisivo no 4 a 4, saquei 5/4, 0/40, e conseguimos voltar bem para fechar o jogo em dois sets e não deixar estender o momento que estava indo para elas. Muito bom finalizar em dois sets", destacou Luisa Stefani.

SWIATEK NAS QUARTAS

Pela primeira vez na história, Iga Swiatek conseguiu superar as oitavas de final no Torneio de Cincinnati. A líder do ranking da WTA levou um susto, porém, ao perder o primeiro set para a chinesa Qinwen Zheng, por 6 a 3.

Para evitar nova decepção no torneio, a polonesa voltou com tudo no segundo set e abriu logo 5 a 0. Até sacou para aplicar um pneu, mas acabou quebrada. Fechou em 6 a 1 devolvendo a quebra. No set decisivo, Swiatek manteve o ritmo forte e, com uma quebra, abriu logo 4 a 1. A chinesa já não encaixava o saque, abusava das duplas faltas e novamente viu a polonesa aproveitar o break point. A polonesa repetiu o 6 a 1 sacando bem. Marketa Vondrousova (cabeça 10) passou pela americana Sloane Stephens, parciais de 7/5 e 6/3, e será a rival de Swiatek nas quartas, nesta sexta-feira.

O dia não foi bom para algumas cabeças de chave. Elena Rybakina, quarta favorita, fez 6 a 4 no primeiro set contra a italiana Jasmine Paolini, mas acabou abandonando quando perdia a segunda parcial por 5 a 2 após sentir uma lesão. Já a grega Maria Sakkari (8ª cabeça de chave), caiu após três sets contra a checa Karolina Muchova, parciais de 3/6, 6/2 e 3/6.

VICE-CAMPEÃO ELIMINADO

Um dia após deixar o campeão Borna Coric pelo caminho, Hubert Hurkacz eliminou o outro finalista de Cincinnati em 2022. O polonês derrubou o grego Stéfanos Tsitsipas, quarto cabeça de chave, com 6/3 e 6/4. O rival nas quartas de final será o australiano Alexel Popyrin, que ganhou do chileno Nicolás Jsrry por W.O.

Outro resultado importante em Cincinnati foi a vitória do Alemão Alexandr Zverev sobre o russo Daniil Medvedev, cabeça 3, por 6/4, 5/7 e 6/4.