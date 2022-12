Stefani homenageia Pelé e vence com Matos, mas Brasil perde série na United Cup

(via Agência Estado)

A medalhista olímpica Luisa Stefani e Rafael Matos, melhor duplista brasileiro no ranking de da ATP, fecharam a série do Brasil contra a Itália na United Cup com uma vitória por 2 sets a 1 sobre Camila Rosatello e Matteo Berretini, na madrugada desta sexta-feira. As parciais foram de 6/4, 6/7 (4/7) e 10/4. Na soma dos cincos jogos disputados contra oponentes italianos, a equipe brasileira foi derrotada por 3 a 2, mas o triunfo no embate de duplas foi importante para somar um ponto no Grupo E.

Stefani entrou em quadra vestindo uma viseira com a assinatura de Pelé, morto na quinta-feira, em uma das laterais e o número 10 eternizado pelo Rei do Futebol na outra. "Nós jogamos para honrar e celebrar Pelé, porque é isso que ele fazia. Ele jogava com o coração, ele mostrou a todos o seu amor. Obrigada, Pelé, descanse em paz", disse a tenista paulistana após a partida.

Antes da vitória de Stefani e Matos, o único triunfo do Brasil no duelo com a Itália havia sido de Beatriz Haddad Maia, por 2 sets a 0, sobre Martina Trevisan. Felipe Meligeni Alves perdeu por 2 a 0 para Lorenzo Musetti. Mais tarde, Thiago Monteiro foi superado por Matteo Berrettini pelo mesmo placar, assim como ocorreu com Laura Pigossi diante de Lucia Bronzetti.

Após os duelos com os italianos, os tenistas brasileiros começam uma nova séria, agora contra a Noruega, o outro integrante do Grupo E. O primeiro colocado de cada grupo enfrentará o vencedor do outro grupo da mesma cidade. No caso da seleção brasileira, que tem Brisbane como base, os possíveis adversários em caso de classificação são Polônia, Suíça e Casaquistão.

A United Cup é um torneio novo e está em sua primeira edição. Tenista número 15 do ranking da WTA, Bia Haddad foi a responsável por colocar o Brasil na disputa, que seleciona os países participantes de acordo com os seguintes critérios: melhor ranking de simples da ATP (seis vagas), melhor ranking de simples da WTA (seis vagas) e melhor ranking combinado de ATP e WTA (seis vagas).