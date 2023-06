Stefani e Matos salvam quatro match points em dura estreia nas duplas mistas em Roland Garros

Campeões no Aberto da Austrália, Luisa Stefani e Rafael Matos continuam invictos nas duplas mistas. Mas tiveram uma dura estreia em Roland Garros nesta quinta-feira, diante dos franceses Diane Parry e Harold Mayot. Os brasileiros salvaram quatro match points no super tie-break até fecharem em 6/3, 6/7 (5/7) e 15/13 em 1h51.

A oitava vitória seguida da dupla verde amarela - estreou junta justamente no Aberto da Austrália - parecia que viria com mais tranquilidade após 6 a 3 no primeiro set, com quebras no sétimo e nono games.

Em um segundo set sem quebras, eles flertaram com a vitória com 6 a 5, mas não aproveitaram o ponto para fechar. No tie-break, abriram 3 a 1, mas não mantiveram o ritmo e levaram a virada, com empate após 7 a 5.

A decisão foi, então, para o super tie-break, recheado de nervosismo e com 13 quebras de serviços. Os brasileiros largaram com 4 a 1 contra e ainda viram os rivais com oportunidade de fechar com 9 a 7 e 9 a 8. Se salvaram e tiveram a oportunidade com 10 a 9 e 11 a 10, mas também falharam. Os franceses perderam o saque com 12 a 11 e ainda desperdiçaram a quarta chance no 13 a 12. Stefani e Matos emplacaram três pontos seguidos e se garantiram nas oitavas.

SWIATEK REPETE PLACAR

Quem não prestar atenção e olhar somente o placar, achará que a polonesa Iga Swiatek não entrou em quadra nesta quinta-feira. Acontece que a líder do ranking repetiu o resultado da estreia, quando aplicou 6/4 e 6/0 diante da espanhola Cristina Bucsa, desta vez ao triunfar diante da americana Claire Liu.

A adversária da terceira rodada será a chinesa Wang Xinyu, algoz da sueca Rebecca Peterson, com 7/6 (7/5) e 6/2. Entre as principais favoritas, destaque para as vitórias da americana Cori Gauff (cabeça 6), que aplicou 6/2 e 6/3 na austríaca Julia Grabher, e da tunisiana Ons Jabeur (7), pelo mesmo placar diante da francesa Océane Dodin.

ZVEREV AVANÇA

Tentando se reerguer no circuito, Alexander Zverev avançou à terceira fase ao passar em sets diretos pelo eslovaco Alex Molcan, parciais de 6/4, 6/2 e 6/1. Responsável pela eliminação de Alcaraz em 2022, o tenista alemão abandonou na semifinal daquele ano e agora espera alcançar a final.

O 22º cabeça de chave terá pela frente agora o americano Frances Tiafoe (12º), que bateu no russo Aslan Karatsev com 3/6, 6/3, 7/5 e 6/2. Quem não teve motivos para celebrar foi o italiano Jannik Sinner, cabeça 8, eliminado pelo alemão Daniel Altmaier em batalha de cinco sets. Ele perdeu por 7/6 (7/0), 6/7 (7/9), 6/1, 6/7 (4/7) e 5/7.