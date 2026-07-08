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ESPORTES

Stefani e Dabrowski vão à semifinal em Wimbledon com vitória arrasadora e miram final inédita

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 16:07:00 Editado em 08.07.2026, 16:17:44
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A parceria entre Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski continua colhendo frutos gigantes no circuito mundial. Nesta quarta-feira, a dupla da brasileira arrasou a tcheca Anna Siskova e a polonesa Katarzyna Piter, com imponentes 6/1 e 6/2 em somente 59 minutos para se garantir nas semifinais de Wimbledon.

Stefani e Dabrowski foram campeãs no WTA 250 de Eastbourne, preparativo para Wimbledon, e buscarão na sexta-feira, como favoritas, a primeira classificação para uma decisão de Grand Slam desde que resgataram a parceria (jogaram entre 2021 e 2022 e ganharam o WTA 1000 de Montreal e o WTA 250 de Chennai).

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Além do título em Eastbourne, elas também ergueram os troféus em Dubai e Estrasburgo (este em 2025) após resgatarem a dupla. Avaliando apenas os Majors, foram semifinalistas no Aberto da Austrália e em Roland Garros em um promissor ano de 2026.

Pela inédita final - caiu duas vezes nas quartas em Wimbledon -, Stefani terá pela frente a dupla cabeça de chave 13 em Wimbledon, formada pela japonesa Shiko Aoyama e a taiwanesa Liang En-Shuo.

A campanha perfeita até então no Major londrino já garantiu a brasileira como 5ª do mundo no ranking de duplas. Em caso de avanço até a final e a conquista do título, ela poderá dar um passo a mais e fechar na quarta colocação mundial.

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Gabriela Dabrowski Luisa Stefani tênis Wimbledon
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