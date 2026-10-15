Stefani e Dabrowski iniciam semana para se tornarem melhores do mundo com bela vitória em Wuhan

Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski iniciaram da melhor maneira possível a semana que pode consagrá-las como a principal dupla do mundo. Precisando avançar até a final do WTA 1000 de Wuhan para alcançarem o topo do ranking da WTA, a parceria não tomou conhecimento da norueguesa Ulrikke Eikeri e da norte-americana Quinn Gleason, ganhando por fáceis 6/1 e 6/3 em 69 minutos, se garantindo nas quartas de final.

Já garantidas no WTA Finals e jogando como cabeça de chave 1 em Wuhan, a dupla da brasileira e da canadense ocupa a segunda colocação do ranking, atrás somente da tcheca Katerina Siniakova e Taylor Towsend, que não estão em ação em Wuhan por causa de cirurgia na norte-americana.

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A diferença de pontos no ranking entre as parcerias antes do torneio chinês começar era de 617 (8370 a 7753) e a ida à final já garantiria 750 para Stefani e Dabrowski, considerando que as oponentes, fora da competição, não somarão nada na semana.

Brasileira e canadense estrearam somente na segunda rodada em Wuhan e mostraram enorme entrosamento e força para realizar um primeiro set perfeito, com duas quebras e tranquilos 6 a 1. Na parcial seguinte, até levaram um susto ao serem quebradas e ficarem em desvantagem de 3 a 0, mas enfileiraram seis pontos, com três break points aproveitados, para celebrar um maiúsculo triunfo com 6 a 3.

Em busca do quinto título da parceria em 2026 - foram campeãs em Pequim no fim de semana -, elas terão pela frente, nas quartas de final, Giuliana Olmos, do México, e Ingrid Neel, da Estônia, que precisaram do super tie-break para superar a húngara Fanny Stollar e a taiwanesa Fang Wu, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 10/6.