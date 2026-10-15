Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Stefani e Dabrowski iniciam semana para se tornarem melhores do mundo com bela vitória em Wuhan

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski iniciaram da melhor maneira possível a semana que pode consagrá-las como a principal dupla do mundo. Precisando avançar até a final do WTA 1000 de Wuhan para alcançarem o topo do ranking da WTA, a parceria não tomou conhecimento da norueguesa Ulrikke Eikeri e da norte-americana Quinn Gleason, ganhando por fáceis 6/1 e 6/3 em 69 minutos, se garantindo nas quartas de final.

Já garantidas no WTA Finals e jogando como cabeça de chave 1 em Wuhan, a dupla da brasileira e da canadense ocupa a segunda colocação do ranking, atrás somente da tcheca Katerina Siniakova e Taylor Towsend, que não estão em ação em Wuhan por causa de cirurgia na norte-americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A diferença de pontos no ranking entre as parcerias antes do torneio chinês começar era de 617 (8370 a 7753) e a ida à final já garantiria 750 para Stefani e Dabrowski, considerando que as oponentes, fora da competição, não somarão nada na semana.

Brasileira e canadense estrearam somente na segunda rodada em Wuhan e mostraram enorme entrosamento e força para realizar um primeiro set perfeito, com duas quebras e tranquilos 6 a 1. Na parcial seguinte, até levaram um susto ao serem quebradas e ficarem em desvantagem de 3 a 0, mas enfileiraram seis pontos, com três break points aproveitados, para celebrar um maiúsculo triunfo com 6 a 3.

Em busca do quinto título da parceria em 2026 - foram campeãs em Pequim no fim de semana -, elas terão pela frente, nas quartas de final, Giuliana Olmos, do México, e Ingrid Neel, da Estônia, que precisaram do super tie-break para superar a húngara Fanny Stollar e a taiwanesa Fang Wu, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 10/6.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Gabriela Dabrowski Luisa Stefani tênis WTA 1000 de Wuhan
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV