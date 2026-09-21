Stefani e Dabrowski ganham no super tie-break do SP Open e erguem o quarto título do ano

Com um dia de atraso por causa das chuvas que impossibilitaram a conclusão das finais no domingo, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski confirmaram o favoritismo e conquistaram o título de duplas do SP Open, a nível WTA 250, com vitória por 6/3, 3/6 e 10/7 diante das norte-americanas Anna Sinclair Rogers e Allura Zamarripa.

A dupla da brasileira chega ao quarto título juntas depois de ganharem o WTA 1000 de Dubai, o WTA 500 de Strasburg e o WTA 250 de Eastbourne. Recentemente, a parceria ainda avançou até a semifinal do US Open, no qual desperdiçaram um 8 a 2 no super tie-break e a oportunidade de avançar à decisão.

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A brasileira celebra o bicampeonato, pois também venceu a disputa no Parque Villa-Lobos em 2025, na ocasião ao lado da húngara Timea Babos, com a qual ainda disputou o Finals, no fim da temporada.

"Semana inteira de emoções dentro e fora da quadra e superfeliz de terminar com o título novamente. Legal com essa linda plateia, mesmo não sendo na quadra central, mas foi perfeito. É super difícil jogar em São Paulo pelo clima, chuva, vento, mas o legal é fechar com o título", comemorou Luisa Stefani, ao SporTV.

Principais favoritas ao título, brasileira e canadense começaram a partida ainda no domingo e se impondo diante das cabeças de chave 4 e logo abriram 2 a 0 com uma quebra. Mas permitiram o empate. Com 4 a 3 de vantagem, o jogo acabou interrompido por causa das condições climáticas. Ela voltaram à quadra nesta segunda-feira para quebrar na oitava parcial e depois sacaram para abrir 1 a 0 com 6 a 3.

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A história do jogo mudou completamente após 2 a 2 no segundo set. As norte-americanas conseguiram a quebra e logo abriram 5 a 2 anotando três pontos seguidos. No serviço de Stefani, brasileira e canadense evitaram o primeiro match point.

Stefani e Dabrowski sofriam com a devolução no serviço de Rogers e logo viram as oponentes abrirem 40 a 0 em tripla chance de igualar o placar. Com agressividade, se safaram, mesmo atrapalhadas pelo vento. Mas um erro de Dabrowski custou o 6 a 3.

A definição foi ao super tie-break e, com bom trabalho de Stefani na rede, o primeiro mini break com 3 a 1. A dupla não segurou a vantagem e as norte-americanas viraram para 5 a 3 em falha da canadense. Stefani também perdeu um golpe fácil.

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O nervosismo atrapalhava de ambos os lados e ninguém conseguia abrir frente. Com bom golpe da brasileira, 7 a 7. Com lindo Smash da terceira do planeta em duplas, nova virada no placar: 8 a 7. As oponentes mandaram para fora e veio o match point. A vitória saiu após devolução na rede.