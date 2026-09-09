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Stefani e Dabrowski desperdiçam dois match points, levam a virada e caem na semi do US Open

Escrito por Stefani vai à final de duplas do US Open e pode conquistar título que só Maria Esther Bueno tem (via Agência Estado)
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Luisa Stefani e Gabriel Dabrowski ficaram muito perto da decisão do US Open. Brasileira e canadense tiveram o serviço com 5 a 4 no terceiro set para fechar o jogo e desperdiçaram dois match points. Depois, ainda abriram 8 a 2 no super tie-break e sequer conseguiram a chance de fechar. As norte-americanas Ashlyn Krueger e Robin Montgomery buscaram a incrível virada, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/7 (8/10), acabando com o sonho verde e amarelo.

Stefani e a canadense foram à semifinal dos quatro Grand Slams da temporada e pararam na decisão de Wimbledon, quando acabaram derrotas pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic. Agora, imaginavam ter nova oportunidade, mas fracassaram nos momentos decisivos em Nova York diante das tenistas locais.

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Brasileira e canadense começaram a semifinal em alta intensidade e logo abriram 2 a 0 com uma quebra. A igualdade quase veio no sexto game, quando tiveram de salvar um break point. Confirmaram o 4 a 2 e depois quebraram, encaminhando a vitória no set.

Empurrada pela torcida, as norte-americanas devolveram uma das quebras e confirmaram o serviço, jogando pressão nas cabeças de chave 2. Mas o serviço desta vez entrou e o set foi confirmado com 6/4.

O segundo set foi equilibrado até 5 a 4 para as norte-americanas. Sob pressão, Stefani e Dabrowski salvaram três sets points, mas sucumbiram na quarta oportunidade, com a devolução dos 6/4.

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Entusiasmadas, as norte-americanas logo fizeram 1 a 0 no set decisivo, passando impressão que buscariam a virada. Brasileira e canadense respiraram fundo e, com a cabeça no lugar, resgataram o ritmo para quebrar e virar para 3 a 1.

Na hora de embalar rumo à vitória, contudo, reação das locais e empate por 3 a 3, depois 4 a 4. Uma preciosa quebra no nono game permitiu que as favoritas sacassem para o triunfo. Stefani e Dabrowski desperdiçaram dois math points e permitiram a igualdade em 5 a 5. A definição acabou no super tie-break.

No game desempate, a dupla da brasileira logo abriu 5 a 1 e teve cômodos 8 a 2, em falsa demonstração que o triunfo era certo. Em reação impressionante, as norte-americanas enfileiraram oito pontos e viraram o placar.

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A decisão será diante das líderes do ranking, a tcheca Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Towsend, que abriram as semifinais com vitória diante da russa Daria Shnaider e a belga Elise Mertens, parciais de 6/0 e 7/6 (10/8).

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Ashlyn Krueger Gabriela Dabrowski Luisa Stefani Robin Montgomery tênis US Open
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