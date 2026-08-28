Stabile revela cláusula 'antipolítica' no Corinthians e comenta indireta de Memphis a vice

O presidente corintiano Osmar Stábile mencionou uma cláusula 'antipolítica', a qual disse estar presente em todos os contratos de jogadores firmados em sua gestão no Corinthians, para justificar a forma como conduziu o mal estar gerado pelo videoclipe lançado por Memphis Depay, em que o Parque São Jorge aparece em chamas. O jogador foi multado em 20% do salário.

"Todos os contratos novos depois que eu entrei têm (cláusula antipolítica). É importante, o futebol está lá, distante, acho que precisa mesmo separar", disse o presidente em entrevista à ESPN, nesta sexta-feira, 28. "Não dá para a gente envolver a parte politica, tenho procurado manter o máximo possível manter o jogador à distância. Passamos por muitos momentos turbulentos ano passado, e ainda assim conseguimos ser campeões da Copa do Brasil", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o dirigente, essa restrição aos comentários políticos é referente apenas aos acontecimentos internos do clube e não se estende à política nacional. Para ele, essa cláusula é uma forma de proteger a instituição.

"Eu estava no Corinthians quando se começou a questão da participação dos jogadores na saída do regime (militar). Quando envolve questão do país, vale a pena. O problema todo é envolvimento no dia a dia, em que, por exemplo, jogador chutava a bola na trave e, no dia seguinte, falava a política do clube atrapalha. Foi isso que a gente tentou colocar, porque o jogador tem que jogar futebol, porque futebol é muito sensível, não dá para se envolver em outras questões", explicou.

A letra de 'Don't Panic', música de Memphis cujo videoclipe causou polêmica, também tem referências que causaram furor nos bastidores alvinegros. "Conheço um vice-presidente que é meu inimigo agora. Além disso, vejo como eles estão me olhando", diz um trecho do rap, interpretado como referência a Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, e demais dirigentes que defendiam que o contrato do holandês não fosse renovado. Stabile não tem tanta certeza disso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu comento também sobre a música do Memphis, sobre isso, a gente não sabe... ele colocou ali um vice-presidente na música que pode ser o vice-presidente da República, ninguém sabe quem é. Entende-se que é ele, não sei se é ele", disse.

Memphis Depay renovou contrato com o Corinthians há cerca de duas semanas, após uma longa novela, que envolveu a desistência de Stabile em assinar uma primeira versão do documento, pressionado pelos dirigentes contrários à permanência do atacante. O clube chegou a divulgar nota oficial em que informava a decisão. Houve, contudo, uma reviravolta e, após nova rodada de negociações e diminuição de valores, a renovação foi concretizada.