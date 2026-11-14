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Spurs despacham os Warriors e chegam à 11ª vitória consecutiva na NBA

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O San Antonio Spurs segue em ótima fase e conseguiu mais uma vitória nesta sexta-feira (13), diante do Golden State Warriors, dentro de casa, no Frost Bank Center, por 123 a 85. Esse foi o 11º triunfo consecutivo da equipe, que tem a liderança da Conferência Oeste. Eles contaram com ótimas atuações de Stephon Castle e Victor Wembanyama.

Diante do GSW, o armador de 22 anos alcançou sua melhor marca na temporada, anotando 32 pontos, além de seis assistências e cinco rebotes. Já o francês contribuiu com 12 pontos, 12 rebotes e seis assistências. Essa foi a 11ª vitória consecutiva dos Spurs na temporada.

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Por outro lado, o Golden State Warriors teve o norte-americano LJ Cryer como destaque no duelo. Ele anotou 20 pontos, concedeu dois rebotes e seis assistências. Cabe lembrar que Stephen Curry sofreu uma lesão abdominal durante a semana e vai desfalcar a franquia por pelo menos duas semanas.

No duelo desta sexta-feira, os Spurs chegaram a construir 43 pontos de vantagem no terceiro quarto. O técnico Mitch Johnson aproveitou a "gordura" para poupar alguns dos titulares na reta final da partida.

Agora a franquia do Texas encara o Utah Jazz neste domingo (15), às 19h (horário de Brasília), no Delta Center, em Utah. Já o GSW retorna às quadras na segunda-feira (16), às 22h, diante do New Orleans Pelicans, no Smoothie King Center.

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Los Angeles Clippers 113 x 112 Oklahoma City Thunder

Orlando Magics 107 x 99 Milwaukee Bucks

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New Orleans Pelicans 111 x 142 Memphis Grizzlies

Miami Heat 133 x 121 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 125 x 118 Utah Jazz

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Chicago Bulls 125 x 117 Atlanta Hawks

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Golden State Warriors NBA San Antonio Spurs
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