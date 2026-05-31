Spurs derrotam Oklahoma e garantem vaga na final da NBA

Jogando fora de seus domínios, o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder na noite deste sábado (30) e confirmou a vaga na decisão da NBA. A partida terminou por 103 a 111 para os visitantes e fechou a série de sete jogos, marcada pelas viradas entre as franquias desde o início da disputa.

A decisão deste ano será uma reedição de 1999, quando o Spurs derrotou o New York Knicks por 4 a 1, com grande atuação de Tim Duncan. O time de Victor Wembanyama e Mitch Johnson não vencem a competição desde 2014. A final começa a ser disputada na próxima quarta-feira (03), no Frost Bank Center, no Texas.

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No último jogo da Conferência Oeste, o San Antonio Spurs contou com grande atuação do francês Victor Wembanyama. O jogador foi o cestinha da equipe com 22 pontos, sete rebotes e duas assistências. Quem também teve destaque foi o norte-americano Julian Champagnie, com 20 pontos, seis rebotes e uma assistência.

Do outro lado, o Oklahoma teve o grande pontuador da partida, Shai Gilgeous-Alexander, que até tentou evitar a derrota com 35 pontos, quatro rebotes e nove assistências. No entanto, seus companheiros não acompanharam o ritmo e a equipe deu adeus ao torneio dentro de casa.

Os Spurs conseguiram uma pequena vantagem no primeiro período, colocando 32 a 25 no placar. Mas o OKC conseguiu diminuir a diferença no segundo e fez 28 a 24. Após um terceiro quarto muito equilibrado, com empate por 24 a 24, o time visitante confirmou a vitória no período decisivo por 31 a 26.

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O francês Wembanyama foi eleito MVP das finais da Conferência Oeste e ficou emocionado com a classificação do time na decisão. Essa será a primeira final de NBA de sua carreira aos 22 anos de idade.