Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Sport vence Náutico na Ilha e assume a liderança provisória da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 23:05:00 Editado em 30.05.2026, 23:11:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Sport venceu o Náutico por 2 a 0 na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O quarto Clássico dos Clássicos da temporada foi marcado pela eficiência ofensiva dos donos da casa, que asseguraram o resultado positivo com dois gols de Chrystian Barletta, um em cada tempo da partida.

O resultado garantiu ao Sport a soma de três pontos, levando a equipe aos 22 pontos e à liderança provisória da competição nacional. O Náutico, por sua vez, permaneceu com os 19 pontos que já possuía e encerrou o sábado ocupando a terceira posição na tabela de classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A etapa inicial apresentou um Náutico mais agressivo nos minutos iniciais, construindo finalizações perigosas com Luiz Felipe e Victor Andrade, que exigiram boas intervenções do goleiro Thiago Couto. Apesar da pressão inicial dos visitantes, o Sport demonstrou eficiência em sua primeira grande oportunidade ofensiva, quando Yago Felipe recebeu passe de Perotti e sofreu uma penalidade na área.

Aos 28 minutos, Chrystian Barletta efetuou a cobrança e abriu o placar. O gol deu maior controle tático ao time rubro-negro, embora os minutos finais do primeiro período tenham registrado chances desperdiçadas por Vinícius, a favor do Náutico, e por Iury Castilho, pelo lado do Sport.

No segundo tempo, o panorama tático manteve-se equilibrado, com os visitantes buscando o ataque e os mandantes controlando os espaços até ampliar a vantagem aos 37 minutos. Em jogada construída por passe de Iury Castilho, De Pena conduziu a bola pela lateral e efetuou um cruzamento rasteiro para a área, onde Chrystian Barletta completou de carrinho para marcar o segundo gol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Náutico tentou reagir na reta final do confronto, mas parou em uma sequência de defesas consecutivas de Thiago Couto nas finalizações de Vinícius e Vitinho, o que sacramentou o placar final.

Ambas as equipes voltarão a campo na próxima semana para a disputa da 12ª rodada do torneio. O Náutico jogará na terça-feira (9), quando receberá o Fortaleza no Estádio dos Aflitos. Já o Sport terá mais um compromisso em seu estádio na quarta-feira (10), diante do Athletic-MG.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SPORT 2 X 0 NÁUTICO

SPORT - Thiago Couto; Madson, Benevenuto, Zé Marcos e Edson Lucas; Zé Lucas (De Pena), Biel (Zé Gabriel) e Yago (Pedro); Clayson (Iury Castilho), Perotti (Fábio Matheus) e Barletta. Técnico: Márcio Goiano.

NÁUTICO - Muriel; Reginaldo (Arnaldo), Betão (Yuri), Mateus Silva e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Leonai (Vitinho) e Dodô; Vinicius, Paulo Sérgio (Todinho) e Victor Andrade (Derek). Técnico: Hélio dos Anjos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Barletta, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 38 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Marcos, Zé Lucas, Yago e Iury Castilho (SPO); Luiz Felipe, Todinho e Victor Andrade (NAU)

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 19.926 torcedores.

RENDA - R$ 783.445,00.

LOCAL - Ilha do Retiro, Recife (PE)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Náutico, Série B Sport
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV