Sport segura 1 a 0 contra o ABC e vai decidir a Copa do Nordeste com o Ceará

O Sport vai decidir o título da Copa do Nordeste com o Ceará. O time pernambucano confirmou a sua vaga, nesta quinta-feira à noite, quando voltou à Ilha do Retiro, no Recife (PE) para confirmar a vitória por 1 a 0 sobre o ABC, em confronto único válido pela semifinal. O Ceará tinha garantido sua vaga, quarta-feira à noite, ao vencer o rival Fortaleza, por 3 a 2, na Arena Castelão.

O jogo no Recife tinha sido paralisado na quarta à noite devido à chuva, com os rubro-negros vencendo por 1 a 0 até os 16 minutos do segundo tempo. O gol foi anotado por Vagner Love, em um belo voleio, logo no primeiro minuto.

A bola voltou a ser movimentada, nesta noite, a partir das 19h. Não houve o protocolo inicial, como alinhamento dos times e hino nacional, com a bola saindo no meio de campo. O cronômetro passou a funcionar dos 16 minutos e seguiu até a marca dos 45 minutos regulamentares, mais sete minutos de acréscimos, acabando nos 52 minutos.

Como precisava reverter o placar, o ABC adotou uma postura bem agressiva, deixando ao Sport espaços para tentar o contra-ataque, também na base da velocidade. Apesar da intensidade, ninguém conseguiu alterar o placar.

As finais entre Sport e Ceará vão ser realizadas nos dias 19 de abril e 3 de maio, com horários dependendo da confirmação da CBF. O primeiro jogo acontecerá em solo cearense, com o segundo no Recife. A vantagem de decidir em casa fica com o time de melhor posição no ranking nacional da CBF, no caso, o Sport. O campeão será aquele que tiver melhor saldo agregado nos dois jogos. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, o título será decidido na cobrança de pênaltis.

O Ceará vai à final pela quinta vez e busca o tricampeonato, após as conquistas em 2015 e 2020. Foi vice-campeão em 2014 e em 2021 quando perdeu o título para o Bahia. O Sport já é tricampeão e sonha com o tetra. Ano passado foi vice-campeão, perdendo o título para o Fortaleza.