Sport quebra sequência invicta do Cruzeiro e continua na cola do Vasco na Série B

Em rodada na qual os candidatos mais fortes ao acesso venceram, o Sport tinha de ganhar do já campeão Cruzeiro para seguir vivo na disputa. E foi justamente o que aconteceu na tarde deste domingo, na Ilha do Retiro, em Recife, na conclusão da 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Empurrado por quase 20 mil torcedores, o time pernambucano fez 3 a 1, com gols de Chico, Vagner Love e Labandeira, encerrando a sequência de 16 jogos sem perder dos mineiros.

Assim, o Sport retomou a quinta colocação, agora com 52 pontos, três a menos do que o Vasco (55), justamente seu próximo adversário, além de somar sua terceira vitória consecutiva. O resultado foi importante porque o time carioca venceu o Novorizontino, por 3 a 0, em São Januário, e tinha aberto vantagem. O Ituano, outro forte candidato, chegou a 51 pontos ao superar o Guarani por 2 a 1 e continua nesta briga.

Apesar de não impactar os principais objetivos do Cruzeiro, que já tem o acesso e título garantidos, o resultado impede o time de quebrar o recorde de pontuação. Com 72 pontos, os mineiros só podem chegar a 84, enquanto a maior marca pertence ao Corinthians, que fez 85 em 2008.

O primeiro tempo foi bem movimentado, mas as principais chances foram do Sport. Logo no começo, Luciano Juba ficou com cruzamento na área e chutou no alto, mas Rafael Cabral fez grande defesa. Em outro lance, o goleiro voltou a brilhar ao defender chute de Labandeira, que saiu cara a cara.

O Cruzeiro levou perigo em chute de Bruno Rodrigues, de longe, que saiu por cima. Mas quem abriu o placar foi o Sport, aos 20 minutos, com Chico. Após cobrança de escanteio curta, Eduardo cruzou e o zagueiro completou de cabeça com muita força. A situação ficou ainda melhor quando Vagner Love ampliou, aos 39 minutos. Ele recebeu na meia-lua, levou para o pé esquerdo e chutou rasteiro e cruzado para vencer o goleiro Rafael Cabral.

A partida seguiu bem disputada no segundo tempo e o Cruzeiro mostrou que poderia reagir quando diminuiu o placar aos dez minutos. Após escanteio, Bruno Rodrigues ficou com o rebote na intermediária e chutou forte. Saulo até desviou, mas a bola bateu no chão e entrou. O gol motivou os campeões, mas com as alterações, o Sport conseguiu sair do sufoco e mantiveram a boa marcação.

E, aos 32 minutos, Labandeira, que tinha perdido um gol no primeiro tempo, se redimiu. Após lançamento da zaga, ele aproveitou falha de William Oliveira, disparou em velocidade e saiu na cara de Rafael Cabral. Desta vez, ele deu um toque para a direita e chutou no cantinho. O gol esfriou qualquer reação do Cruzeiro e o Sport até teve chance de ampliar, mas o placar não se alterou mais.

O primeiro a voltar a campo é o Cruzeiro, que visita o Vila Nova na sexta-feira, às 20h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). Já o Sport tem confronto direto com o Vasco, novamente em casa, às 16h do domingo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 1 CRUZEIRO

SPORT - Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Chico e Lucas Hernández (Wanderson); Ronaldo Henrique (William Oliveira), Fabinho e Denner (Giovanni); Luciano Juba, Labandeira (Fábio Alemão) e Vagner Love (Parraguez). Técnico: Claudinei Oliveira.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Geovane, Oliveira, Eduardo Brock e Wesley Gasolina (Jajá); Willian Oliveira, Pedro Castro (Xavier) e Marquinhos Cipriano (Kaiki); Lincoln (Edu), Bruno Rodrigues e Rafa Silva (Daniel Junior). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Chico, aos 20, e Vagner Love, aos 39 minutos do primeiro tempo; Bruno Rodrigues, aos 10, e Lanbandeira, aos 32 do segundo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Hernández (Sport) e Oliveira (Cruzeiro).

RENDA - R$ 732.560,00.

PÚBLICO - 19.600 presentes.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).