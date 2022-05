Sport perde para o CRB e segue em terceiro lugar na Série B do Brasileiro

(via Agência Estado)

O Sport perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Cruzeiro ao ser surpreendido pelo CRB. O time pernambucano perdeu por 1 a 0, na noite desta terça-feira, na Arena Pernambuco, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado pelo atacante Anselmo Ramon.

continua após publicidade .

Com o resultado, o Sport acabou ficando na terceira posição, com 15 pontos, contra 19 do Cruzeiro, e 16 do Bahia. O CRB, por outro lado, começa a se aproximar do G-4, com dez. É o segundo triunfo consecutivo do time alagoano.

Com uma marcação forte e buscando o ataque, o CRB não se intimidou por jogar longe de seus domínios e saiu na pressão contra o Sport. A melhor chance, no entanto, foi no lance do gol. Richard deu de calcanhar para Guilherme Romão, que foi derrubado, dentro da área, por Everton Felipe, pênalti. Anselmo Ramon foi para a cobrança e mandou no fundo das redes, aos 25 minutos.

continua após publicidade .

Após o gol, o CRB recuou e começou a jogar no contra-ataque, dando ainda menos espaço para o Sport. O jogo acabou caindo de produção. O CRB optou por só se defender, enquanto o time pernambucano tentou através dos chutes de Everton Felipe. No entanto, o goleiro Diogo Silva só fez defesas tranquilas nos primeiros 45 minutos de partida.

O Sport só foi chegar verdadeiramente com perigo aos 11 minutos da etapa final. Giovanni recebeu de Ewerthon e cruzou na medida para Kayke. O atacante cabeceou e mandou rente à trave. O time pernambucano se animou e foi com tudo para o ataque, mas sem muita criatividade. Thiago Lopes tentou de longe, porém, a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

A chuva que caiu em São Lourenço da Mata deixou o campo pesado e contribuiu para que o jogo ficasse truncado. Sem pressa, o CRB se fechou por completo e colocou todos os jogadores no campo defensivo, marcando atrás da linha de bola. Do outro lado, o Sport tentou jogadas em velocidade para surpreender. Na última, Alan invadiu a área pela esquerda, mas errou na finalização.

continua após publicidade .

Na próxima rodada, o Sport enfrenta a Ponte Preta na terça-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Na quarta, o CRB faz o clássico contra o CSA, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 CRB

continua após publicidade .

SPORT - Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander (Alan); William Oliveira, Bruno Matais (Kayke), Giovanni (Thiago Lopes), Everton Felipe (Vanegas), Luciano Juba; Parraguez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB - Diogo Silva; Gum, Gilvan (Iago Mendonça) e Wellington Carvalho; Raul Prata (Reginaldo), Claudinei (Uillian Correia), Yago (Marthã) e Guilherme Romão; (Bryan) Richard, Anselmo Ramon e Fabinho. Técnico: Daniel Paulista.

continua após publicidade .

GOLS - Anselmo Ramon, aos 25 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

CARTÕES AMARELOS - Gilvan, Richard e Uillian Correia (CRB)

RENDA - R$ 197.945,00

PÚBLICO - 12.864 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco.