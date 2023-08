Sport lança uniforme em homenagem ao escritor e torcedor ilustre Ariano Suassuna

Ariano Suassuna iria receber a Ordem do Infante Dom Henrique, uma homenagem do governo português em meados dos anos 1990. Para a cerimônia, o traje recomendado era "esporte fino". Ariano, torcedor do rubro-negro de Recife, logo concluiu: iria com calça, casaco e sapatos pretos e uma camisa vermelha. Assim, estaria trajado de "Sport fino". A história contada por um dos maiores autores brasileiros rendeu homenagem do seu clube do coração. O Sport lançou nesta sexta-feira, o terceiro uniforme da temporada, em alusão a história de Ariano.

A camisa é preta, simulando o tradicional casaco do escritor, com uma linha vermelha, que representa a camisa utilizada por ele. O uniforme conta ainda com pictogramas característicos das obras do autor espalhadas pelo manto, que exaltam tanto o seu estilo próprio como a cultura nordestina e do Sport. As fontes escolhidas para as numerações e nomes nas costas, e até no patrocínio master, também contam com inspiração literária.

Há, ainda, uma etiqueta estilizada como um livro que traz Ariano Suassuna na capa junto à célebre frase cunhada por ele: "Felicidade é torcer pelo Sport", junto da assinatura e o ano de nascimento ao lado do símbolo do infinito. A icônica frase, apenas uma de suas muitas declarações de amor ao Sport, também aparece na parte interna da gola, que é em estilo polo.

"Estamos devolvendo à família e à memória de Ariano toda homenagem que o Sport teve. Sempre que podia, Ariano exaltava sua paixão pelo Sport. Por sermos um clube do Nordeste, região que Ariano idolatrava tanto, é importante mantermos essa cultura, essa aura da 'pernambucanidade' e do 'nordestiês'. Ele foi sempre um defensor da língua portuguesa. Quem sabe, no próximo ano, usamos na elite do futebol brasileiro", conta Yuri Romão, presidente do Sport.

A camisa foi lançada em um coquetel no Museu Casa Ariano Suassuna, local em que o escritor morou por 55 anos na capital pernambucana. Familiares participaram do lançamento, entre os quais o filho de Ariano, Manuel Dantas Suassuna. "A camisa ficou belíssima. Ele estaria muito feliz com tudo. O Sport prestou muita homenagem em vida e, após o encantamento dele, continua. Espero que essa camisa dê muita sorte a gente e que consigamos ir para a Série A", emociona-se.

Ariano Suassuna nasceu na Paraíba no ano de 1927. Foi por influência de um dos irmãos que se encantou pelo Sport, ainda antes de ir morar em Recife, em 1942. A paixão pelo Leão era traduzida em declarações. Na capital pernambucana, Ariano formou-se em Direito, em Filosofia e "em Sport Club do Recife".

Poeta, romancista, artista plástico e dramaturgo, Ariano desempenhou também cargos na cultura. Ele foi membro fundador do Conselho Federal de Cultura e diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, entre 1969 e 1974.

De 1990 até o fim da vida, o autor de "Auto da Compadecida", "O Santo e a Porca", "A Pedra do Reino", dentre outros sucessos, ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. Três anos depois, Ariano foi eleito para a Academia Pernambucana de Letras e, em 2000, para a Academia Paraibana de Letras.

Ariano morreu no dia 23 de julho de 2014 no Real Hospital Português, no Recife, vítima de uma parada cardíaca. Ele havia sido internado dois dias antes devido a um AVC.

O novo terceiro uniforme do Sport já começou a ser vendido virtualmente na loja oficial do clube e no site da Umbro. A partir deste sábado, as camisas chegam em lojas físicas.