Sport ganha do Bahia no Recife e encosta no Vasco na briga pelo G-4 da Série B

Em um jogo tenso, o Sport ganhou do Bahia, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, na Ilha do Retiro, em Recife, na abertura da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória mantém o time pernambucano na briga pelo acesso, agora somente dois pontos atrás do Vasco.

O Sport encerrou uma série de duas derrotas consecutivas e assumiu o sexto lugar, com 43 pontos. O Vasco (4º) soma 45, mas com um jogo a menos. Já o Bahia, em situação confortável pelo acesso, estacionou nos 51, ainda na vice-liderança da competição. Entre o time carioca e o pernambucano aparece o Londrina, em quinto, com 44 pontos. Ou seja, pressionando ainda mais a equipe de Jorginho pelo lugar que ocupa na zona de acesso.

Pressionado pela vitória em casa, o Sport teve a iniciativa de ir ao ataque e criou as principais chances de gol do primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, Giovanni foi até a linha de fundo e cruzou para Vagner Love, que dominou na pequena área, mas chutou em cima do goleiro Mateus Claus.

Melhor em campo, o Sport ficou na bronca com a arbitragem aos 34 minutos, quando Gustavo Coutinho invadiu a área e acabou derrubado pelo zagueiro Gabriel Xavier. A árbitra Edina Alves Batista sequer revisou o lance no VAR e mandou o jogo seguir com apenas tiro de meta para o Bahia.

Pouco inspirado, o Bahia se segurou na defesa e chegou a balançar as redes aos 43. Igor Torres finalizou forte na trave esquerda e Rodallega, no rebote, mandou para o gol. Contudo, o assistente já havia assinalado impedimento de Torres na origem do lance.

No segundo tempo, o Sport seguiu melhor e, com mudanças no ataque, enfim encontrou o gol. Aos 20 minutos, Labandeira recebeu passe de Vagner Love dentro da área e tocou para Gustavo Coutinho, que bateu forte na saída do goleiro Mateus Claus, garantindo a festa da torcida do time pernambucano.

Atrás no placar, o Bahia foi ao ataque em busca do empate, mas quase levou o segundo gol. Aos 42, Labandeira aproveitou falha da defesa e tocou para Wanderson. De frente para o gol e sem goleiro, ele finalizou pela linha de fundo, perdendo lance incrível antes do apito final.

O Sport volta a campo na terça-feira, dia 20, para enfrentar o Grêmio, às 20h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Já o Bahia terá 11 dias de descanso e jogará apenas no sábado, dia 24, contra o Operário, às 18h15, na Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 BAHIA

SPORT - Saulo; Eduardo, Fábio Alemão, Sabino e Sander (Labandeira); Ronaldo Henrique, Fabinho e Giovanni (Wanderson); Luciano Juba (Rafael Thyere), Vagner Love (Denner) e Gustavo Coutinho (Parraguez). Técnico: Claudinei Oliveira.

BAHIA - Mateus Claus; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick de Lucca, Lucas Mugni (Ricardo Goulart) e Daniel (Marco Antônio); Raí Nascimento (Vitor Jacaré), Rodallega (Davó) e Igor Torres (Emerson Santos). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Gustavo Coutinho, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Wanderson (Sport); Daniel e Igor Torres (Bahia).

PÚBLICO - 19.589 pagantes.

RENDA - R$ 562.845,00.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).