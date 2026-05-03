ESPORTES

Sport derruba invencibilidade do Ceará e cola nos líderes da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 20:23:00 Editado em 03.05.2026, 20:37:37
O Sport venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, superou o Ceará por 2 a 0 jogando em casa, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela sétima rodada. Após boas chances do time cearense na primeira etapa, Chrystian Barletta e Madson garantiram a vitória pernambucana na etapa final.

O Sport segue invicto na Série B, agora com três vitórias e quatro empates. O time chegou a 13 pontos em terceiro lugar. O Ceará, que também estava invicto com duas vitórias e quatro empates, conheceu sua primeira derrota e segue com dez pontos, em nono.

A primeira chegada foi do Sport, que teve finalização rasteira de Carlos de Pena, mas Bruno Ferreira encaixou sem problemas. Fernandinho respondeu para o Ceará com boa jogada individual, mas o chute saiu fraco e facilitou a defesa de Thiago Couto.

O Ceará teve grande chance para abrir o placar quando Felipinho errou recuo de bola. Melk chegou a driblar o goleiro, mas foi desarmado por Benevenuto. Em outro lance, Éder cabeceou na pequena área, mas Thiago Couto salvou o Sport em cima da linha.

Na volta para o segundo tempo, porém, o Sport foi efetivo e abriu o placar aos sete minutos, após Marlon Douglas sofrer um pênalti. Chrystian Barletta bateu rasteiro, no cantinho, e marcou, embora o goleiro Bruno Ferreira quase tenha defendido.

Os jogadores do Ceará reclamaram muito quando a bola tocou na mão de Marcelo Ajul na grande área e o árbitro não marcou nada. O Sport seguiu sendo mais perigoso e assustou com cabeçada na trave de Marcelo Benevenuto.

Aos 25, o time pernambucano ampliou com Madson. Marlon Douglas, ainda na esquerda, deu um lançamento perfeito na segunda trave. Madson chegou em velocidade e cabeceou forte para fazer 2 a 0.

Na parte final, o Ceará avançou o time, também deixando espaço para ataques perigosos do Sport. Apesar disso, o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira, às 21h30, em jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste. O Ceará visita o Vitória no Barradão, enquanto o Sport recebe o ASA, novamente em casa.

Pela Série B, o Sport visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 18h30 do sábado. Pouco depois, às 19h, o Ceará enfrenta o Atlético-GO no Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 CEARÁ

SPORT - Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Yago Felipe) e Carlos de Pena (Iury Castilho); Clayson (Marlon Douglas), Perotti e Chrystian Barletta (Max). Técnico: Márcio Goiano.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando (Sánchez); Lucas Lima, Vinícius Zanocelo (Juan Alano) e Matheus Araújo (Diego); Melk (Pedro Henrique), Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Chrystian Barlett, aos sete, e Madson, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Ajul e Chrystian Barletta (Sport). Bruno Ferreira, Rafael Ramos e Lucca (Ceará).

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

PÚBLICO - 15.655 torcedores.

RENDA - R$ 519.460,00.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Ceará Futebol serie b Sport
