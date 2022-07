Sport bate Londrina na estreia de Lisca na Ilha e se aproxima do G-4

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Sport derrotou o Londrina por 2 a 0 na tarde deste sábado, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e deu continuidade à perseguição aos clubes do G-4. Comandado o time pela primeira vez na Ilha do Retiro, o técnico Lisca, que estreou com um empate diante do Vasco, roubou a cena ao subir no alambrado para celebrar com os torcedores.

continua após publicidade .

Lisca já havia comemorado da mesma maneira no estádio rubro-negro anos atrás, na época em que era treinador do rival Náutico, num episódio causador de bastante polêmica em 2014. Agora do outro lado da rivalidade, dá os primeiros passos para tentar conquistar a torcida. "Eu demorei 10 anos para vir aqui, mas eu cheguei", disse ele, ao deixar o gramado.

Após seis jogos sem vitória, a equipe pernambucana respirou aliviada, se animou com o início de trabalho do treinador e alcançou os 25 pontos, voltando à briga pelo acesso. O Londrina, por sua vez, ficou com 22, perdendo grande oportunidade de se aproximar das primeiras posições.

continua após publicidade .

Empurrado por seus torcedores que compareceram em bom número na Ilha do Retiro, o Sport foi para cima do Londrina e abriu o placar logo aos oito minutos. Após cobrança de escanteio de Juba, a bola desviou na primeira trave e sobrou limpa para Rafael Thyere cabecear no fundo das redes.

O Londrina equilibrou as ações e buscou surpreender na velocidade dos seus atacantes, mas encontrou uma defesa do Sport bem postada e sem dar espaço durante todo o primeiro tempo, tanto que o goleiro Maílson acabou não sendo acionado durante os 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Sport voltou novamente disposto a atacar e ampliou o marcador aos 19 minutos. Vanegas recebeu belo passe, avançou em liberdade e chutou em cima do goleiro Matheus Nogueira. Sander pegou o rebote e marcou. O gol inflamou os torcedores rubro-negros, que começaram a gritar "olé".

continua após publicidade .

O Londrina demorou para reagir e tentou diminuir o prejuízo nos minutos finais do segundo tempo, mas já era tarde para evitar o revés. João Paulo e Eltinho criaram boas chances, mas sem sucesso.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Operário na quinta-feira, às 18h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No sábado, às 11h, o Londrina visita o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu (SP)

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

SPORT 2 X 0 LONDRINA

SPORT - Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Blas Cáceres, Thiago Lopes (Pedro Naressi), Giovanni (Alan) e Luciano Juba; Parraguez (Venegas). Técnico: Lisca.

continua após publicidade .

LONDRINA - Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel (Eltinho); João Paulo, Jhonny Lucas (Mossoró) e Gegê (Luis Mandaca); Mirandinha (Matheus Lucas), Douglas Coutinho (Gabriel Santos) e Caprini. Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Rafael Thyere, aos oito minutos do primeiro tempo. Sander, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP)

CARTÕES AMARELOS - Alan, Ewerthon, Fabinho e Maílson (Sport); Samuel Santos e Douglas Coutinho (Londrina)

RENDA - R$ 501,935.00

PÚBLICO -16.891 torcedores

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Siga o TNOnline no Google News