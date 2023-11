Sport anuncia a saída do técnico Enderson Moreira antes da rodada final da Série-B

O Sport anunciou, neste domingo, o fim do ciclo do técnico Enderson Moreira à frente do futebol do clube faltando ainda uma rodada para fim do Campeonato Brasileiro da Série B. A situação ficou insustentável após a derrota para o Vitória no sábado, que complicou muito as chances de acesso à elite, no ano que vem.

A decisão foi divulgada no site oficial do time rubro-negro. "O Sport anuncia, em comum acordo, a saída do treinador Enderson Moreira. Também deixam o clube, os auxiliares Luis Flores e Aíkton Serafim, além do preparador físico Gerson Rocha", diz o texto da postagem.

O treinador já vinha desgastado com a torcida em função dos maus resultados da equipe na competição. Depois de um bom início, o Sport acabou perdendo posições e se complicou na tabela. O time atualmente ocupa o oitavo lugar com 60 pontos.

Com apenas três vitórias nas últimas 15 partidas do Brasileiro, Enderson chegou a admitir que a sua saída poderia ter acontecido antes diante da falta de resultados positivos.

O Sport encerra a sua participação na competição enfrentando o Sampaio Corrêa no próximo sábado. Além da necessidade de vitória, o time pernambucano precisa que Mirassol, Novorizontino, Atlético-GO e Vila Nova não vençam seus compromissos.